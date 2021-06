Vereadores aprovam mudanças nas regras de transporte de aplicativo na Capital; veja o que muda

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quarta-feira (23) projeto enviado pelo Executivo que permite mudanças na legislação de transporte por aplicativo na Capital.

Os vereadores prorrogaram a idade veicular dos transportes e fixaram percentual de partilha dos valores das corridas entre os motoristas e as empresas de aplicativo. Quando sancionada pelo prefeito José Sarto (PDT), a medida deve beneficiar cerca de 30 mil condutores.

O texto original enviado pela prefeitura estabeleceu que motoristas com veículos fabricados em 2013 terão prazo estendido de permissão para o uso do transporte com passageiros até o fim de janeiro de 2022. Pela lei anterior 10.751/18, o período estava fixado em no máximo 8 anos.

Em um acordo com a oposição, vereadores da base do prefeito aprovaram uma emenda do vereador Márcio Martins (Pros) que fixa em 25% o valor que os condutores repassam às empresas. Atualmente, o valor é flutuante, variando de acordo com tempo de deslocamento e quilômetro rodado em cada viagem.