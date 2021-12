Bolsonaro fará pronunciamento de Natal em cadeia nacional

O presidente Jair Bolsonaro fará pronunciamento nesta sexta-feira (24), véspera de Natal em cadeia nacional. A Secretaria Especial de Comunicação Social convocou emissoras de rádio e TV para transmissão da mensagem, que terá duração de 1 minuto e 34 segundos e deverá ir ao ar entre 20h30 e 20h35 de hoje.

Desde que foi eleito, esta será a terceira mensagem de Natal divulgada pelo presidente da República. Em 2019, Jair apareceu ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro. Na mensagem, com duração de 2min e 33 segundos, ele destacou que o governo estaria completando um ano sem casos de corrupção.

No ano passado, o presidente destacou a pandemia do novo coronavírus e agradeceu o trabalho realizado por profissionais da saúde. Também ao lado da esposa, Jair elencou, em vídeo divulgado na véspera de Natal de 2020, atos do governo, como o pagamento do auxílio emergencial.

Em ambas as ocasiões, houve panelaço. Ao todo, Jair Bolsonaro já realizou 14 pronunciamentos oficiais em rede nacional de rádio e TV.