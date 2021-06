Ricardo Salles deixa o Ministério do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (23). A exoneração "a pedido" foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o decreto, Joaquim Álvaro Pereira Leite assume o cargo deixado por Salles. Ele era o titular da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais no Ministério.

Legenda: Exoneração foi publicada no Diário Oficial da União Foto: Reprodução

Ricardo Salles é investigado

Salles é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por operação da Polícia Federal que mira suposto favorecimento a empresários do setor de madeiras com a modificação de regras para regularizar cargas apreendidas no exterior.

A PF informou ao STF que vê "fortes indícios" da participação do ministro no esquema. No dia da operação, em maio, Salles se manifestou dizendo que considerou a ação "exagerada" e "desnecessária".

Ricardo Salles ainda enfrenta na Justiça de São Paulo uma investigação sobre crescimento de seu patrimônio em R$ 7,4 milhões.

