Agricultor de 78 anos desaparece, sofre ataque de abelhas e é encontrado com vida após 30 horas

Um homem de 78 anos foi resgatado após ficar desaparecido por 30 horas em um trecho de serra no município de Várzea Alegre, interior do Ceará. Identificado como Francisco Rocha, ele foi encontrado na tarde desta sexta-feira (21), após o trabalho de uma equipe de buscas.

Conforme veiculou o site de notícias local Várzea Alegre Agora, a família de Francisco disse que ele sofreu um ataque de abelhas e outros insetos durante o período em que ficou desaparecido. O idoso também ficou sem comer e ingerir água no decorrer das horas em que era procurado.

O homem saiu de casa na quinta-feira (20), por volta das 6h, para cuidar de uma roça, na zona rural. Ele combinou com um mototaxista para que o encontrasse às 9h e assim pudesse voltar para casa.

No entanto, o agricultor não apareceu no local e horário marcados, então o responsável por transportá-lo retornou. As buscas foram iniciadas após a família notar a demora de Francisco no seu retorno para casa e registrar um boletim de ocorrência.

Ao que informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), por meio de nota, a ação contou com agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi deslocado de Juazeiro do Norte para auxiliar as equipes.

Ainda de acordo com a SSPDS, moradores da região utilizaram apitos para ajudar nas buscas e a aeronave demandada para a operação realizou sobrevoos na área de mata.

Os trabalhos foram encerrados, com êxito, às 15h desta sexta-feira, quando Francisco foi encontrado com vida, porém desorientado. Ele foi encaminhado para o Hospital São Raimundo Nonato, na sede do município, onde recebeu cuidados médicos e teve alta no mesmo dia.

Confira a nota da SSPDS na íntegra:

