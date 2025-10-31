Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Aeronave de pequeno porte em Várzea Alegre

Ceará

Aeronave de pequeno porte perde controle durante pouso em Várzea Alegre, no Ceará; veja vídeo

O piloto dono da aeronave ficou responsável por retirar o transporte e desobstruir a pista

Bergson Araujo Costa 10 de Julho de 2025
Montagem de fotos de vereador Maiko do Chapéu ao lado de foto de fisioterapeuta Suânia Dias, que foi agredida pelo vereador

PontoPoder

Vereador réu por torturar e agredir ex-namorada volta ao mandato no Ceará, e vítima pede justiça

Maiko do Chapéu, vereador por Várzea Alegre, agrediu, rasgou as roupas e ameaçou a ex com uma faca nas partes íntimas em dezembro do ano passado. Ele é réu na Justiça cearense

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 02 de Julho de 2025
Viatura da Polícia Militar

Segurança

Homem suspeito de matar namorada em Várzea Alegre é preso em Iguatu

Evandro de Souza Santos se entregou às autoridades após dias escondido em uma região de mata

Redação 26 de Junho de 2025
Desaparecido em Várzea Alegre

Ceará

Agricultor de 78 anos desaparece, sofre ataque de abelhas e é encontrado com vida após 30 horas

Caso aconteceu em Várzea Alegre, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (21)

Redação 22 de Fevereiro de 2025
Ônibus da Guanabara no local do acidente

Segurança

Homem morre atropelado por ônibus intermunicipal em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Com base em relatos de testemunhas, empresa responsável pelo ônibus alega que vítima apresentava "sinais de embriaguez" e teria caminhado "em direção ao veículo"

Luana Severo, Carol Melo 15 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Várzea Alegre?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Várzea Alegre?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Vice-prefeito, Várzea Alegre, prefeito, briga, combustível, prédio fechado

PontoPoder

Várzea Alegre: desavença com prefeito causa fechamento do gabinete de vice e judicialização

A relação política já estremecida ganhou patamar de crise em fevereiro, como relata a ação, após a gestão diminuir ou zerar materiais da vice-prefeitura

Ingrid Campos 28 de Maio de 2024
Imagens da estrada de Várzea Alegre

Ceará

Ciclista morre após ser atingido por motorista alcoolizado em rodovia no Interior do Ceará

Condutor do veículo foi preso em flagrante

Redação 04 de Março de 2024
Luiza Felipe e Renata Alencar

Zoeira

Associação cearense para crianças carentes é homenageada no Prêmio Melhores do Ano

A Associação Beneficente Luiz Otacílio Correia, conhecida como Casa Mãe, ganhou o troféu "Inspiração"

Redação 17 de Dezembro de 2023
