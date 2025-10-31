O piloto dono da aeronave ficou responsável por retirar o transporte e desobstruir a pista
Maiko do Chapéu, vereador por Várzea Alegre, agrediu, rasgou as roupas e ameaçou a ex com uma faca nas partes íntimas em dezembro do ano passado. Ele é réu na Justiça cearense
Evandro de Souza Santos se entregou às autoridades após dias escondido em uma região de mata
Caso aconteceu em Várzea Alegre, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (21)
Com base em relatos de testemunhas, empresa responsável pelo ônibus alega que vítima apresentava "sinais de embriaguez" e teria caminhado "em direção ao veículo"
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
A relação política já estremecida ganhou patamar de crise em fevereiro, como relata a ação, após a gestão diminuir ou zerar materiais da vice-prefeitura
Condutor do veículo foi preso em flagrante
A Associação Beneficente Luiz Otacílio Correia, conhecida como Casa Mãe, ganhou o troféu "Inspiração"