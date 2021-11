Homem morre afogado após ser atacado por piranhas ao pular em lago pra fugir de abelhas

Um homem de 30 anos morreu após pular em um lago para fugir de abelhas na zona rural do município de Brasilândia de Minas (MG). Ele acabou se afogando e foi atacado por piranhas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que perceberam o rosto da vítima dilacerado.

O caos aconteceu no último sábado (30). O pescador estava com outros dois amigos em um barco quando o grupo foi atacado pelo enxame. A dupla sobreviveu. As informações são do portal Extra.

Os bombeiros foram acionados para localizar o corpo do homem afogado. A face direita do pescador morto estava irreconhecível, segundo a corporação

A Perícia chegou a ser acionada pelos bombeiros, mas como não havia indícios de crimes, eles não compareceram.