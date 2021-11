Gruta que desabou e vitimou nove bombeiros passa por perícia em Altinópolis, SP

A Gruta Duas Bocas, que desabou na madrugada desse domingo (31) em Altinópolis (SP), deve passar por perícia nesta segunda-feira (1º). No acidente, nove bombeiros civis morreram soterrados. As informações são do portal G1.

Cinco homens e quatro mulheres foram retirados sem vida do local do desabamento no fim da noite de domingo. Os nove corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma 10ª pessoa resgatada com vida foi levada ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no estado paulista, em estado grave. Outras seis pessoas ficaram feridas no desabamento, mas não chegaram a ficar presas no local. Essas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta.

Teto desmoronou durante treinamento

O desmoronamento ocorreu quando 28 bombeiros civis e instrutores estavam no interior da gruta em um treinamento promovido por uma escola especializada, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Com a queda do teto, parte do grupo ficou retido.

A Corporação informou, por volta das 9h45 de domingo, que a primeira vítima, Walace Ricardo da Silva, foi retirada com vida. O local, contudo, colapsou, predispondo o risco de novos desmoronamentos. Em razão disso, a área precisou ser escorada para o resgate prosseguir de forma segura.

Legenda: Corpo de Bombeiros indicou que 18 pessoas que estavam no local não foram atingidas pelo acidente Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros

O Governo de São Paulo informou, em nota, que uma força-tarefa foi montada no local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar paulista, ajudou no transporte de bombeiros e socorristas até a entrada da gruta.

Além disso, especialistas em resgate, técnicos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) foram levados de helicóptero a Altinópolis para auxílio no trabalho.

Atividade era comum

Sebastião Abreu, dono da Real Life, empresa do treinamento, afirmou que exercícios do tipo são comuns na escola. No entanto, ele não soube indicar se a atividade tinha sido autorizada previamente.

Na avaliação do proprietário, o curso poderia ter sido adiado em razão da chuva, mas os instrutores no local decidiram dar continuidade ao exercício.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros comunicaram que a realização do treinamento no local não havia sido comunicada anteriormente.

A professora Cristina Triffoni, mãe do instrutor Rodrigo Triffoni, disse que o filho, de 32 anos, passaria a noite no local com o grupo como parte do treinamento. Ele é uma das vítimas do acidente.

Quem são as vítimas do desmoronamento em Altinópolis

Das nove vítimas identificadas, seis são de Batatais (SP). Os corpos estão velados nesta segunda juntos no Ginásio de Esportes Marinheirão, no município batataense. O prefeito da cidade, Juninho Gaspar (DEM), decretou luto oficial de três dias.

Ana Carla Costa Rodrigues de Barros, 28, Sales Oliveira;

Celso Galina Júnior, 30, Batatais;

Débora Silva Ferreira, Monte Santo de Minas;

Elaine Cristina de Carvalho, 52 anos, Batatais;

Jenifer Caroline da Silva, 25 anos, Batatais;

Jonatas Ítalo Lopes, 28, Batatais;

José Cândido Messias da Silva, 53 anos, Batatais;

Natan de Souza Martins, 18, Altinópolis;

Rodrigo Triffoni Calegari, 32, Batatais.

A cerimônia foi iniciada às 8h30 restrita aos familiares. A partir das 10h30, o velório foi aberto ao público até as 15h. As outras três vítimas serão veladas em Altinópolis, Sales Oliveira (SP) e em Monte Santo de Minas (MG).