Bombeiros ficam soterrados após gruta desmoronar em Altinópolis, em São Paulo

O desmoronamento parcial da Gruta Duas Bocas, na zona rural de Altinópolis, em São Paulo, deixou pelo menos 15 bombeiros que estavam em treinamento soterrados na madrugada deste domingo (31). Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. As informações são do G1.

A área fica em uma propriedade particular. Conforme apuração do G1, até o momento, se sabe que uma vítima foi retirada com vida. O local não apresenta mais riscos de desmoronamentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 26 bombeiros civis realizavam treinamento, no local, quando o teto da caverna desabou. Uma equipe realiza o resgate.

Resgate

Segundo o G1, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, auxilia no transporte de bombeiros e socorristas até a gruta devido ao difícil acesso.

A Prefeitura de Altinópolis informou que equipes da Polícia Militar e da própria prefeitura estão no local para o resgate.

