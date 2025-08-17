Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara
Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h
Dois homens americanos, de 21 e 22 anos, ficaram feridos após um acidente de quadriciclo na estrada de acesso ao Mangue Seco, nas proximidades da Vila de Jericoacoara, na tarde do sábado (16).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, responsável pela ação de resgate, a equipe foi acionada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região por volta das 15h.
As duas vítimas do acidente, que já estavam no solo após a chegada dos bombeiros, receberam atendimento pré-hospitalar. Os dois tiveram o membro superior direito imobilizado por conta da ocorrência.
Segundo a corporação, os dois jovens ainda relataram dores, escoriações no couro cabeludo, náuseas e tontura. Após o atendimento inicial, eles foram encaminhados à UPA para avaliação hospitalar.
A guarnição da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, sediada em Jijoca de Jericoacoara, ficou responsável pelo resgate. Em nota, a corporação apontou que eles foram transportados em segurança e receberam monitoramento até a chegada na unidade de saúde.