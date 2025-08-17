Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Dois homens americanos, de 21 e 22 anos, ficaram feridos após um acidente de quadriciclo na estrada de acesso ao Mangue Seco, nas proximidades da Vila de Jericoacoara, na tarde do sábado (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, responsável pela ação de resgate, a equipe foi acionada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região por volta das 15h.

As duas vítimas do acidente, que já estavam no solo após a chegada dos bombeiros, receberam atendimento pré-hospitalar. Os dois tiveram o membro superior direito imobilizado por conta da ocorrência.

Veja também Ceará Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes Ceará 130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

Segundo a corporação, os dois jovens ainda relataram dores, escoriações no couro cabeludo, náuseas e tontura. Após o atendimento inicial, eles foram encaminhados à UPA para avaliação hospitalar.

A guarnição da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, sediada em Jijoca de Jericoacoara, ficou responsável pelo resgate. Em nota, a corporação apontou que eles foram transportados em segurança e receberam monitoramento até a chegada na unidade de saúde.