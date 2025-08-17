Diário do Nordeste
Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
Ceará
Placa de sinalização informando a mudança
Legenda: Medida irá uniformizar o trânsito da via, que tem 5 km de extensão
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Dois trechos da Av. Senador Carlos Jereissati, conhecida como Avenida do Aeroporto, terá sua velocidade máxima reduzida de 80 para 60km\h. Placas de sinalização informando a alteração já estão no local. 

Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

A mudança entrará em vigor na sexta-feira (22), com um período de testes de 60 dias, segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

A avenida, que registra um tráfego diário de cerca de 50 mil veículos, terá o limite de velocidade reduzido em dois trechos, que somam 5 km, entre a saída do bairro Montese até o viaduto sob a BR-116. São os únicos que ainda tinham como limite 80km\h, segundo o Detran. 

Durante esse período, não serão utilizados agentes do departamento para fiscalização, e as câmeras serão responsáveis por identificar possíveis infrações.

Placa informando a mudança de velocidade
Legenda: Grupo de estudos do prório DETRAN-CE identificou que reduzir a velocidade da via vai garantir mais segurança para quem trafega na avenida
Foto: Thiago Gadelha / SVM

A medida visa garantir maior segurança viária, especialmente devido à localização estratégica da avenida, que liga outros pontos da cidade ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Placa informando a mudança de velocidade
Legenda: A Avenida do Aeroporto é uma via estratégica devido sua ligação com vários pontos da capital
Foto: Thiago Gadelha / SVM

A decisão, segundo o Detran-CE, é resultado de estudos técnicos que identificaram o aumento no tráfego da via e o consequente aumento no número de acidentes letais. Com a mudança, toda a via será regulamentada e uniformizada para garantir a segurança dos condutores, pedestres e ciclistas, diz o órgão.

