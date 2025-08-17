Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Dois trechos da Av. Senador Carlos Jereissati, conhecida como Avenida do Aeroporto, terá sua velocidade máxima reduzida de 80 para 60km\h. Placas de sinalização informando a alteração já estão no local.

A mudança entrará em vigor na sexta-feira (22), com um período de testes de 60 dias, segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

A avenida, que registra um tráfego diário de cerca de 50 mil veículos, terá o limite de velocidade reduzido em dois trechos, que somam 5 km, entre a saída do bairro Montese até o viaduto sob a BR-116. São os únicos que ainda tinham como limite 80km\h, segundo o Detran.

Durante esse período, não serão utilizados agentes do departamento para fiscalização, e as câmeras serão responsáveis por identificar possíveis infrações.

Legenda: Grupo de estudos do prório DETRAN-CE identificou que reduzir a velocidade da via vai garantir mais segurança para quem trafega na avenida Foto: Thiago Gadelha / SVM

A medida visa garantir maior segurança viária, especialmente devido à localização estratégica da avenida, que liga outros pontos da cidade ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Legenda: A Avenida do Aeroporto é uma via estratégica devido sua ligação com vários pontos da capital Foto: Thiago Gadelha / SVM

A decisão, segundo o Detran-CE, é resultado de estudos técnicos que identificaram o aumento no tráfego da via e o consequente aumento no número de acidentes letais. Com a mudança, toda a via será regulamentada e uniformizada para garantir a segurança dos condutores, pedestres e ciclistas, diz o órgão.