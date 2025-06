Veja as 10 infrações de trânsito mais registradas no Ceará em 2025 e quanto custam

Um trânsito organizado e seguro requer obediência a diversas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dos pedestres aos condutores de veículos maiores. Para coibir problemas, as multas estabelecem diferentes penalidades de acordo com a gravidade da infração, podendo ser, leves, médias, graves ou gravíssimas.

Atualmente, as multas leves custam R$ 88,38, as médias R$ 130,16, as graves R$ 195,23 e as gravíssimas R$ 293,47. Em paralelo, também podem ser aplicadas medidas como apreensão ou remoção do veículo e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No Ceará, algumas infrações que originam multas são mais frequentes do que outras. Por isso, o Núcleo de Desenvolvimento Institucional e Estatística do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), elaborou o ranking das infrações mais cometidas nas rodovias cearenses, de janeiro a abril de 2025.

As dez infrações com maior número de registros nesse período foram:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

199.024 infrações

A velocidade máxima permitida para cada via é indicada por meio de sinalização, obedecendo às suas características técnicas e condições de trânsito.

Contudo, exceder esse limite pode representar riscos. No caso dessa multa, se a via tem limite de 60km/h, o registro ocorrerá se o veículo estiver a até 72km/h.

Essa infração é medida por instrumento ou equipamento efetuada por medidor de velocidade e gera multa da categoria média, com anotação de 4 pontos na carteira.

Multa por não identificação do condutor infrator imposta à pessoa jurídica

136.900 infrações

A multa por não identificação do condutor infrator, também conhecida como NIC, é imposta à pessoa jurídica quando a empresa dona do veículo não informa ao órgão de trânsito quem era o motorista no momento da infração, no período de 30 dias após a autuação.

Decorrido esse prazo, uma nova multa, com valor dobrado em relação à multa original, é aplicada ao proprietário do veículo, depois de garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos no CTB.

Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, quando for transferida a propriedade

38.929 infrações

É aplicada quando o novo proprietário só efetua a transferência do veículo após um prazo de 30 dias, contados da data de venda constante na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, em meio físico ou digital, ou da data do leilão do veículo.

A infração é constatada no órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, no momento da transferência. Também gera multa média.

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%

35.746 infrações

É semelhante ao exemplo anterior, mas implica numa velocidade ainda maior. No caso de uma via com limite de 60 km/h, é aplicada se o condutor estiver entre 73 km/h e 90 km/h.

Esta é uma infração de natureza grave sujeita a 5 pontos.

Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado

24.973 infrações

É verificável pela consulta ou pelo porte do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), em formato digital ou físico. O documento é anual e obrigatório porque autoriza a circulação do veículo em vias públicas.

A infração é gravíssima, anota 7 pontos na carteira e leva à remoção do veículo

Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permita livre conversão à direita – fiscalização eletrônica

12.066 infrações

É aferida de duas formas: quando o semáforo está efetivamente no vermelho, no início da passagem do veículo pela linha de retenção; ou mesmo que não complete o movimento, tendo transposto a linha de retenção na luz vermelha, parando na área de cruzamento ou sobre faixa de pedestre. A infração é gravíssima e está sujeita a 7 pontos.

Legenda: Falta do capacete coloca em risco a vida dos usuários de motocicleta Foto: Reinaldo Jorge

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança

5.147 infrações

Embora seja um equipamento de segurança essencial, o capacete segue negligenciado em muitos casos.

Essa infração ocorre quando o condutor que dirige motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado de cabine aberta e quadriciclo motorizado:

não usa o capacete de segurança;

usando capacete tipo coquinho, de ciclista ou EPI (como o da construção civil);

com capacete não devidamente encaixado na cabeça;

com capacete usado indevidamente, como pendurado no cotovelo.

É infração gravíssima sujeita a 7 pontos, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação.

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%

4.738 infrações

É gravíssima porque implica num grande excedente de velocidade. No caso de uma via com limite de 60km/h, isso implica em tráfego superior a 90km/h.

A multa é multiplicada em três vezes (R$880,41) e leva à suspensão do direito de dirigir. Não se computam pontos porque o Contran estabelece que não são registrados pontos nas infrações que preveem a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O tempo de suspensão do direito de dirigir varia de 2 a 8 meses e, na reincidência em 12 meses, de 8 a 18 meses.

Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas

4.320 infrações

Multa média com anotação de 4 pontos, é verificada em casos em que, por exemplo, o veículo trafega com farol de neblina inoperante, farol direito ou esquerdo queimado ou farol alto com defeito.

Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - caminhão

3.936 infrações

A aplicação se deu a caminhões que transitaram em vias, pistas ou faixas de trânsito seletivas em desacordo com o estabelecido pela sinalização de regulamentação, que restringem o tráfego desse tipo de veículo. A multa é média com aplicação de 4 pontos