130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

O Ceará deve receber mais 5,15 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), conforme lista divulgada pelo Ministério das Cidades na última sexta-feira (15). Ao todo, 130 municípios do estado devem ser contemplados após a entrega da documentação à Caixa Econômica Federal.

A nova rodada do programa abrange cidades dentro do parâmetro estabelecido pelo Governo Federal: até 50 mil habitantes. Em todo o país, 2,7 mil municípios foram selecionados.

R$ 140 mil investimento da União por residência, conforme o Diário Oficial

Confira a lista completa de municípios contemplados:

“Essa seleção vai atender municípios com população abaixo de 50 mil pessoas em todas as partes do Brasil. Em todo esse processo foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias” Augusto Rabelo Secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades

Para a concretização do negócio, as gestões municipais devem entregar documentação à Caixa. O prazo é até março de 2026.

Como funciona o MCMV

O programa que busca facilitar o acesso à moradia própria atende famílias com renda de até R$ 12 mil, dividido em quatro faixas.

Faixa 1: renda familiar de até R$ 2.850,00, com subsídio de até 95% do valor do imóvel;

Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos

Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas

Faixa 4: renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500 mil, de imóveis novos e usados.

Como participar do Minha Casa, Minha Vida

As famílias com renda mensal de até R$ 12.000,00 podem contratar de forma individual ou por meio de construtora, ou ainda por uma entidade organizadora se unidade vinculada a um empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo a instituição, é só fazer a simulação para saber quanto o participante poderá investir e entregar a documentação em um Correspondente Caixa Aqui ou na agência Caixa.

​No atendimento, a Caixa recebe e analisa a documentação e a documentação do imóvel e mostra para o cliente as melhores condições para o financiamento.

​Após a validação e aprovação do cadastro e documentação, o beneficiário assina o contrato de financiamento.

Segundo a Caixa, os juros são pagos mensalmente, na data estabelecida contratualmente, nas fases de carência e de amortização, com a aplicação de taxa nominal entre 4,50% a.a e 10% a.a, que varia conforme a renda familiar mensal bruta e o ano orçamentário da contratação.