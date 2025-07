Cidades do Cariri terão investimento de R$ 7,4 milhões para o Minha Casa, Minha Vida

Um crédito adicional suplementar estadual, de R$ 7,4 milhões, vai garantir, juntamente com investimentos do Governo Federal, a construção de 576 imóveis do Minha Casa, Minha Vida na região do Cariri, no Ceará. O reforço está registrado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme a Secretaria das Cidades, os recursos beneficiarão Crato, que receberá 192 unidades do Minha Casa, Minha Vida; e Juazeiro do Norte, que ganhará 384 imóveis.

Os imóveis em questão estão dentro do perfil da Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, voltado para famílias com renda de até R$ 2.850.

O recurso será repassado para a Caixa Econômica Federal, agente financeiro do Minha Casa Minha Vida. A Caixa contrata, acompanha e libera o recurso para a construtora, de acordo com o andamento das obras. O prazo previsto de entrega é de 18 meses.

Como funciona o MCMV

O programa que busca facilitar o acesso à moradia própria atende famílias com renda de até R$ 12 mil, dividido em quatro faixas.

Faixa 1: renda familiar de até R$ 2.850,00, com subsídio de até 95% do valor do imóvel;

Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos

Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas

Faixa 4: renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500 mil, de imóveis novos e usados.

Como participar do programa

As famílias com renda mensal até R$ 12.000,00, podem contratar de forma individual ou por meio de construtora, ou ainda por uma entidade organizadora se unidade vinculada a um empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal. Segundo a instituição, é só fazer a simulação para saber quanto o participante poderá investir e entregar a documentação em um Correspondente Caixa Aqui ou na agência Caixa.

​No atendimento, a Caixa recebe e analisa a documentação e a documentação do imóvel e mostra para o cliente as melhores condições para o financiamento.

​Após a validação e aprovação do cadastro e documentação, o beneficiário assina o contrato de financiamento.

Segundo a Caixa, os juros são pagos mensalmente, na data estabelecida contratualmente, nas fases de carência e de amortização, com a aplicação de taxa nominal entre 4,50% a.a e 10% a.a, que varia conforme a renda familiar mensal bruta e o ano orçamentário da contratação.