O animal passou por cirurgia.
Informações iniciais apontam que o crime ocorreu após uma discussão do casal.
Governo Federal avalia novo projeto no Cariri
Profissional estaria afastado das atividades de trabalho por estar cursando Medicina fora do Brasil
O estupro foi denunciado após a vítima do gênero feminino ter uma crise de ansiedade na escola, que acionou o Conselho Tutelar
As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro
Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs
Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente
A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana
Caso aconteceu em uma unidade de saúde do Crato