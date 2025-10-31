Diário do Nordeste
As imagens mostram uma cadela agredida com um facão, após passar por cirurgia.

Segurança

Cadela é agredida na cabeça com facão em Crato, no Ceará

O animal passou por cirurgia.

Redação 26 de Outubro de 2025
Imagem de uma viatura da PMCE.

Segurança

Homem mata mulher e tenta tirar a própria vida no Crato

Informações iniciais apontam que o crime ocorreu após uma discussão do casal.

Redação 25 de Outubro de 2025
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.

Negócios

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Luciano Rodrigues 24 de Outubro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará

Segurança

MPCE investiga agente de segurança pública do Crato suspeito de receber salário no Paraguai

Profissional estaria afastado das atividades de trabalho por estar cursando Medicina fora do Brasil

Redação 13 de Setembro de 2025
Imagem de viaturas da Polícia Civil do Ceará para matéria sobre pai e tio suspeito de estupro contra crianças no Crato

Segurança

Pai e tio são presos suspeitos de estuprar irmãos de 13 e 14 anos, no Crato

O estupro foi denunciado após a vítima do gênero feminino ter uma crise de ansiedade na escola, que acionou o Conselho Tutelar

Bergson Araujo Costa 08 de Setembro de 2025
Fachada da Prefeitura do Crato

Papo Carreira

Prefeitura do Crato abre seleção com salários de até R$ 7 mil; veja detalhes

As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro

Redação 25 de Agosto de 2025
Profissional de saúde caminha por corredor de hospital, vestindo roupa cirúrgica verde e touca azul

PontoPoder

TCE-CE aponta atraso, congelamento e falta de critérios nos repasses estaduais a Consórcios de Saúde

Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs

Luana Barros 20 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas sobre tampa de caixão segurando rosa-branca, encenado velório, ilustrando decisão da Justiça do Ceará que condenou hospital e funerária a indenizarem mulher após trocarem corpo do pai dela por outro

Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente

Carol Melo 20 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Agressão a técnico de enfermagem

Segurança

Paciente agride técnico de enfermagem e acaba imobilizado em hospital do Interior do CE; veja vídeo

Caso aconteceu em uma unidade de saúde do Crato

Redação 13 de Agosto de 2025
