Bebê morre após agressão no Crato; adolescente de 17 anos foi apreendida

Um bebê de sete meses foi encontrado morto em um balde, na residência da própria família, no bairro São Miguel, no Crato, na tarde dessa quarta-feira (12). A Polícia Militar apreendeu uma adolescente de 17 anos suspeita pela autoria do ocorrido.

Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Crato, onde foi registrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a mãe da criança passou em uma rua carregando o bebê nos braços e gritando, pedindo socorro.

A ocorrência iniciou por volta das 16h40, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma possível situação de afogamento.

A criança, nascida em abril deste ano, foi levada por moradores ao Hospital São Raimundo, mas não resistiu. Segundo a equipe médica, o bebê chegou à unidade sem sinais vitais e apresentava cianose — coloração azulada ou acinzentada da pele, lábios e unhas, causada pela baixa oxigenação do sangue

Mãe da criança conversava com avô quando adolescente pegou a criança

Conforme o boletim policial, a mãe da vítima relatou que estava conversando na calçada da casa do pai quando autorizou a sobrinha a entrar em casa com o bebê para assistir televisão. Minutos depois, ao procurar o filho, encontrou a adolescente sozinha.

Questionada sobre o bebê, a jovem afirmou que havia golpeado a criança e a colocado em um balde com água. Em seguida, vizinhos localizaram o bebê sem reação.

Uma vizinha socorreu a criança e, com a ajuda de outros populares, levaram o bebê ao hospital. Outra pessoa conduziu a mãe até a unidade de saúde. Os médicos tentaram reanimar o bebê, sem sucesso. A Perícia Forense esteve no hospital e recolheu o corpo para exame cadavérico.

Investigações

Enquanto parte da equipe permaneceu no hospital, outra viatura seguiu até o local do fato para colher informações. No imóvel, policiais apreenderam um balde preto que teria sido utilizado no afogamento e um celular pertencente à adolescente.

A infratora foi conduzida à Delegacia Municipal do Crato, acompanhada do avô e responsável. Após exame de corpo de delito, ela foi apreendida pelo ato infracional. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência.

A Polícia Civil deve analisar as circunstâncias do ocorrido e conduzir as próximas etapas da investigação.