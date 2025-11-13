Diário do Nordeste
Bebê morre após agressão no Crato; adolescente de 17 anos foi apreendida

A adolescente é suspeita do ato.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Legenda: Mãe da criança saiu pediu socorro na rua ao encontrar criança desfalecida
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um bebê de sete meses foi encontrado morto em um balde, na residência da própria família, no bairro São Miguel, no Crato, na tarde dessa quarta-feira (12). A Polícia Militar apreendeu uma adolescente de 17 anos suspeita pela autoria do ocorrido.

Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Crato, onde foi registrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso. 

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a mãe da criança passou em uma rua carregando o bebê nos braços e gritando, pedindo socorro.

A ocorrência iniciou por volta das 16h40, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma possível situação de afogamento.

A criança, nascida em abril deste ano, foi levada por moradores ao Hospital São Raimundo, mas não resistiu. Segundo a equipe médica, o bebê chegou à unidade sem sinais vitais e apresentava cianose — coloração azulada ou acinzentada da pele, lábios e unhas, causada pela baixa oxigenação do sangue

Mãe da criança conversava com avô quando adolescente pegou a criança

Conforme o boletim policial, a mãe da vítima relatou que estava conversando na calçada da casa do pai quando autorizou a sobrinha a entrar em casa com o bebê para assistir televisão. Minutos depois, ao procurar o filho, encontrou a adolescente sozinha.

Questionada sobre o bebê, a jovem afirmou que havia golpeado a criança e a colocado em um balde com água. Em seguida, vizinhos localizaram o bebê sem reação.

Uma vizinha socorreu a criança e, com a ajuda de outros populares, levaram o bebê ao hospital. Outra pessoa conduziu a mãe até a unidade de saúde. Os médicos tentaram reanimar o bebê, sem sucesso. A Perícia Forense esteve no hospital e recolheu o corpo para exame cadavérico.

Investigações

Enquanto parte da equipe permaneceu no hospital, outra viatura seguiu até o local do fato para colher informações. No imóvel, policiais apreenderam um balde preto que teria sido utilizado no afogamento e um celular pertencente à adolescente.

A infratora foi conduzida à Delegacia Municipal do Crato, acompanhada do avô e responsável. Após exame de corpo de delito, ela foi apreendida pelo ato infracional. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência.

A Polícia Civil deve analisar as circunstâncias do ocorrido e conduzir as próximas etapas da investigação.

