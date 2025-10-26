Cadela é agredida na cabeça com facão em Crato, no Ceará
O animal passou por cirurgia.
Uma cadela foi agredida com um golpe de facão na cabeça, no Município do Crato, na Região do Cariri. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos contra um animal".
A agressão aconteceu na última quarta-feira (22) e foi confirmada pela SSPDS neste domingo (26). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.
Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pelo crime. A Delegacia de Polícia Civil do Crato investiga o caso e realiza diligências para identificar a autoria do crime.
Qual o estado de saúde da cadela?
Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) e a coordenadora de Proteção Animal do Ceará, Eliziane Lucena, estiveram no local para resgatar o animal.
Nas redes sociais, Eliziane Lucena publicou um vídeo da cadela, após passar por uma cirurgia. O animal está sob cuidados de uma clínica veterinária.
"Estamos na torcida e acompanhando desde o início o caso da cadelinha agredida brutalmente a golpes de facão. Levamos o caso à Polícia Civil, buscamos suspeitos", destacou Eliziane.
Outro cachorro agredido
Esse é o segundo caso de agressão contra cachorros, no Ceará, em dois dias. Um homem foi preso em flagrante por esfaquear um animal na zona rural de São Benedito, no Interior do Ceará, na último sexta-feira (24).