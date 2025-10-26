Casal é morto a tiros enquanto se divertia em balneário de Groaíras

Um casal foi assassinado a tiros no município de Groaíras, na região Norte do Ceará, no último sábado (25). Ninguém foi preso pelo duplo homicídio até a publicação desta matéria.

O homem tinha 30 anos e a mulher, 20 anos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender uma ocorrência de duplo homicídio, nesse sábado (25), em Groaíras - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14)".

A reportagem apurou que as vítimas se divertiam no Balneário Mangueira quando criminosos chegaram ao local e efetuaram vários disparos. Após o duplo homicídio, os suspeitos fugiram.

As vítimas não tiveram a identidade divulgada. O crime começou a ser investigado pela Delegacia Regional de Sobral.

Como denunciar

Segundo a SSPDS, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)".

As informações também podem ser repassadas para o WhatsApp (85) 3101-0181; para o site 'e-denúncia', do serviço 181; ou para o telefone (88) 3677-4711, da Delegacia de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.