Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Líder comunitária de 65 anos é assassinada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

A vítima caminhava em uma via pública quando foi atacada pelos criminosos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem com duas imagens. À esquerda, agentes armados da Polícia Penal do Ceará participam de uma operação em uma rua residencial, com viaturas pretas estacionadas e moradores observando à distância. À direita, uma mulher mais velha, de pele morena e cabelos presos, aparece sentada em um ambiente simples e colorido, vestindo uma camisa vermelha com estampas e colares dourados, olhando para a câmera.
Legenda: A vítima já atuou como agente de cidadania.
Foto: Reprodução

A líder comunitária Naja Catarina Oliveira da Silva, de 65 anos, foi assassinada a tiros, na tarde de sexta-feira (24), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

A vítima caminhava por uma via pública quando virou alvo dos criminosos. A Polícia Civil (PCCE) investiga o que teria motivado a ação.

A idosa tinha um longo currículo de atuação como liderança na Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no Pirambu. 

Naja também atuou em prol das famílias impactadas com as obras do projeto Vila do Mar.

Veja também

teaser image
Segurança

Idosa é morta a tiros próximo a posto de saúde em Fortaleza

teaser image
Segurança

Homem mata mulher e tenta tirar a própria vida no Crato

INVESTIGAÇÃO

Em nota enviada, a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram enviadas ao local e colheram informações preliminares sobre o caso. 

Ainda de acordo com o Governo do Ceará, o assassinato de Naja é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

A líder comunitária tinha antecedentes criminais por ameaça e injúria.

DENÚNCIA

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

O sigilo e o anonimato são garantidos.

 

Assuntos Relacionados
Montagem com duas imagens. À esquerda, agentes armados da Polícia Penal do Ceará participam de uma operação em uma rua residencial, com viaturas pretas estacionadas e moradores observando à distância. À direita, uma mulher mais velha, de pele morena e cabelos presos, aparece sentada em um ambiente simples e colorido, vestindo uma camisa vermelha com estampas e colares dourados, olhando para a câmera.
Segurança

Líder comunitária de 65 anos é assassinada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

A vítima caminhava em uma via pública quando foi atacada pelos criminosos.

Redação
Há 13 minutos
Imagem de uma viatura da PMCE.
Segurança

Homem mata mulher e tenta tirar a própria vida no Crato

Informações iniciais apontam que o crime ocorreu após uma discussão do casal.

Redação
25 de Outubro de 2025
presos
Segurança

MP pede que dupla acusada de matar mulher em casa de massagem erótica vá a júri

O assassino e a mandante do crime são denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.

Paulo Roberto Maciel*
25 de Outubro de 2025
Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza
Segurança

Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
foto de idosa assassinada perto de posto de saúde no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.
Segurança

Idosa é morta a tiros próximo a posto de saúde em Fortaleza

Mulher tinha antecedentes por crimes de ameaça e injúria.

Redação
24 de Outubro de 2025
Armas de fogo e balas apreendidas durante operação.
Segurança

Dois homens são mortos em intervenção policial no Castelão, em Fortaleza

Outros dois suspeitos foram presos durante a operação

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
policia civil buscas prisao morte homicidio advogado.
Segurança

Advogado suspeito de integrar facção é preso por assassinato de delator da GDE no Ceará

A vítima saía de uma clínica médica quando foi morta a tiros.

Redação
24 de Outubro de 2025
Foto de professor que foi filmado se masturbando em sala de aula em Fortaleza.
Segurança

Professor é flagrado se masturbando durante aula em escola estadual em Fortaleza

O profissional era temporário na escola e será demitido, de acordo com a Secretaria da Educação.

Matheus Facundo
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra assalto a mototaxistas em Itapipoca.
Segurança

Mototaxistas têm motos roubadas após corrida em Itapipoca, no Ceará

Criminosos se passaram por passageiros.

Redação
24 de Outubro de 2025
apreensao policia civil fios furtados material apreendido limoeiro do norte.
Segurança

Duas toneladas de fios são apreendidas e irmãos são presos em sucata clandestina no Interior do CE

A carga está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.

Redação
24 de Outubro de 2025
Estabelecimentos de armazenamento e policial fazendo vistoria contra adulteração de bebidas.
Segurança

Operação apreende 200 mil litros de bebidas em Fortaleza

Estabelecimentos suspeitos de adulteração foram vistoriados na última quarta-feira (22).

Redação
24 de Outubro de 2025
tentativa de homicidio faccao gde crime bebeto do choro mk politica eleicoes.
Segurança

Justiça mantém prisão de empresário 'laranja' de 'Bebeto do Choró'

Enquanto isso, Bebeto Queiroz segue foragido há 10 meses.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Outubro de 2025
Foto de vigilante cearense que morreu em acidente em Santa Catarina. Na foto ele está de casaco azul-marinho e com bolsa atravessada no corpo.
Segurança

Vigilante cearense morre atingido por carro na contramão em Santa Catarina

O homem retornava do trabalho quando uma motorista embriagada avançou contra ele no trânsito, na cidade de Itajaí (SC).

Matheus Facundo
23 de Outubro de 2025
Criança com autismo sai sozinha de escola em Fortaleza, e Polícia investiga caso
Segurança

Criança com autismo sai sozinha de escola em Fortaleza, e Polícia investiga caso

A Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes apura abandono de incapaz.

Bergson Araujo Costa
23 de Outubro de 2025
Operação prende no CE suspeitos de golpe do 'falso advogado' contra vítimas de Santa Catarina
Segurança

Operação prende no CE suspeitos de golpe do 'falso advogado' contra vítimas de Santa Catarina

Coordenada pela Polícia Civil de SC, a investigação começou após uma vítima ter transferido R$ 270 mil para os criminosos

Geovana Almeida*
23 de Outubro de 2025
A imagem mostra Bruna Gonçalves Soares e Antônio Carlos Sousa Pereira, vítima e acusado de feminicídio.
Segurança

Garçom é condenado a 32 anos de prisão por feminicídio em Fortaleza

A estudante foi morta a facadas, no bairro Mucuripe, em outubro do ano passado.

Messias Borges
23 de Outubro de 2025
operacao policial civil advogada prisao faccao grupo criminoso investigacao.
Segurança

Quem é a advogada acusada de ligação com o tráfico de drogas presa no Cariri

Conforme as investigações, a mulher estaria repassando informações a um grupo criminoso.

Redação
23 de Outubro de 2025
furto fios cabos pmce prisao flagrante
Segurança

Cabos furtados no Ceará em 2025 cobririam rota Fortaleza–Canoa Quebrada; Enel adota tinta tecnológica

Foram mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados só neste ano. Companhia passou a usar tinta com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos.

Emanoela Campelo de Melo e Paulo Roberto Maciel*
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra execução de homem em Sobral
Segurança

Aluno é executado na saída de academia em Sobral, no Ceará

Vítima foi atingida no estacionamento do local

Redação
23 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais civis de costas, fardados, em ação no Ceará.
Segurança

Médico é sequestrado em Fortaleza e obrigado a fazer compra de R$ 5 mil; dupla é presa

A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará

Messias Borges
23 de Outubro de 2025