Líder comunitária de 65 anos é assassinada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

A líder comunitária Naja Catarina Oliveira da Silva, de 65 anos, foi assassinada a tiros, na tarde de sexta-feira (24), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

A vítima caminhava por uma via pública quando virou alvo dos criminosos. A Polícia Civil (PCCE) investiga o que teria motivado a ação.

A idosa tinha um longo currículo de atuação como liderança na Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no Pirambu.

Naja também atuou em prol das famílias impactadas com as obras do projeto Vila do Mar.

INVESTIGAÇÃO

Em nota enviada, a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram enviadas ao local e colheram informações preliminares sobre o caso.

Ainda de acordo com o Governo do Ceará, o assassinato de Naja é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

A líder comunitária tinha antecedentes criminais por ameaça e injúria.

DENÚNCIA

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

O sigilo e o anonimato são garantidos.