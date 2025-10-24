Diário do Nordeste
Idosa é morta a tiros próximo a posto de saúde em Fortaleza

Mulher tinha antecedentes por crimes de ameaça e injúria.

Segurança
foto de idosa assassinada perto de posto de saúde no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.
Legenda: A investigação do crime está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE).
Foto: Reprodução.

Uma idosa, de 65 anos, foi morta a tiros na tarde desta sexta-feira (24) nas proximidades de um posto de saúde no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo na via pública. Ela tinha antecedentes por crimes de ameaça e injúria.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil (PCCE) foram acionadas e estão em diligências sobre o caso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizam levantamentos na área do crime para auxiliar as investigações.

Ainda conforme a SSPDS, a ocorrência segue em andamento.

