Dois homens são mortos em intervenção policial no Castelão, em Fortaleza

Dois homens morreram “durante uma intervenção policial” no bairro Castelão, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (23), informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), nesta sexta-feira (24).

Durante a ação, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), realizou a apreensão de três armas de fogo e prendeu outros dois homens.

“A ação teve início após o recebimento de informações da Assessoria de Inteligência (ASINT) sobre a presença de indivíduos armados que estariam ameaçando moradores da comunidade Boa Vista”, afirmou ainda a pasta.

Ao chegarem ao local, a Secretaria disse que os policiais chamaram pelos moradores da residência, momento em que foram recebidos com disparos de arma de fogo.

“Diante da injusta agressão, as equipes realizaram o adentramento tático no imóvel, ocasião em que houve confronto armado. Dois suspeitos foram atingidos e imediatamente socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Perimetral, mas faleceram”, afirmou a SSPDS.

Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado em uma residência próxima, enquanto o outro foi detido dentro do imóvel onde ocorreu o confronto.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, dois revólveres e três aparelhos celulares. Também foram encontradas 28 munições calibre .380, seis calibre .38, duas calibre .40 e duas calibre 9mm.

Os indivíduos detidos foram encaminhados ao 13º Distrito Policial, onde foram autuados com base no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

A SSPDS informou ainda que as diligências continuam sendo realizadas na região, com o objetivo de identificar e capturar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.