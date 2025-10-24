Um professor de matemática foi flagrado em um vídeo olhando para o celular e se masturbando durante uma aula na tarde dessa quinta-feira (23), na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Governador Luiz Gonzaga Da Fonseca Mota, no bairro Coaçu, em Fortaleza.

A mãe de uma aluna tomou conhecimento e foi na frente da instituição pedir proteção aos alunos, segundo o Diário do Nordeste apurou. O docente já foi afastado de suas funções. No vídeo, gravado por uma estudante, o professor faz movimentos obscenos na frente dos alunos.

Uma estudante, que não será identificada, relatou que a Polícia Militar entrou na manhã desta sexta-feira (24) no colégio para apurar o caso e conversou com a coordenação e a direção, que informaram que o caso seria levado à Secretaria da Educação (Seduc).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que "apura uma denúncia relacionada a uma ocorrência em uma instituição de ensino, no bairro Coaçu", e reforça "a importância do registro do caso por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) e do comparecimento das vítimas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), unidade especializada da PCCE que apura o caso".

Ainda conforme a aluna, a coordenadora chegou a questionar que o vídeo apresentado pelos estudantes era feito com Inteligência Artificial (IA).O professor acusado já teria despertado a atenção dos estudantes, pois teria comportamentos inadequados com adolescentes.

Professor será demitido

Em nota, a Seduc informou que o profissional temporário foi afastado e será demitido. "A Superintendência da Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), em conjunto com a escola, adotou as providências necessárias para que a apuração fosse feita de maneira eficiente e dentro da legalidade", indicou a pasta.

"A escola contará com atendimento do serviço de psicologia e serviço social da Sefor. A unidade de ensino também dispõe da Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente, implantada na rede pública estadual, em parceria com o Ministério Público. Tem a finalidade de reforçar o papel protetivo da escola e estreitar sua relação com a Rede de Proteção para fortalecer uma atuação protagonista da escola", diz a nota.

A Seduc disse ainda repudiar "todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar. A Secretaria orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais".