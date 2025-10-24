Diário do Nordeste
Operação apreende 200 mil litros de bebidas em Fortaleza

Estabelecimentos suspeitos de adulteração foram vistoriados na última quarta-feira (22).

(Atualizado às 10:22)
Segurança
Estabelecimentos de armazenamento e policial fazendo vistoria contra adulteração de bebidas.
Legenda: Ao todo, três estabelecimentos foram vistoriados, enquanto um dono de uma casa de show foi conduzido.
Foto: divulgação/SSPDS.

Depósitos de armazenamento e distribuição de bebidas no bairro Maraponga, em Fortaleza, além de uma casa de shows no Henrique Jorge, foram vistoriados durante operação integrada para combater a venda de bebidas adulteradas no Ceará.

A operação "Dose Limpa", deflagrada na última quarta-feira (22), resultou na apreensão de 200 mil litros de bebidas em dois estabelecimentos comerciais na Maraponga. Contra os locais ainda foram emitidos autos de infração e termos de fechamento. Outro estabelecimento no bairro Pirambu passou por vistoria.

O trabalho de fiscalização e autuação aconteceu em meio ao registro de casos de intoxicação por metanol em todo o País, com a morte de dez pessoas já confirmadas.

A expectativa é de que o material coletado seja submetido a uma perícia para confirmar possível adulteração. 

O proprietário de uma casa de show, localizada no bairro Henrique Jorge, foi notificado e conduzido até uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Um inquérito policial deve investigar se há adulteração no material do estabelecimento. 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a operação visa "combater a adulteração e o comércio ilegal de bebidas alcoólicas, bem como orientar a população sobre a presença de produtos químicos em bebidas adulteradas". 

Ações em conjunto

A SSPDS informou que a operação foi conduzida em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a Receita Federal, forças estaduais e outros órgãos federais.

Também participaram profissionais da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), das Coordenadorias de Planejamento Operacional (Copol) e de Inteligência (Coin) da SSPDS, da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz/CE) e do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Ceará.

