Óbitos e casos confirmados de intoxicação por metanol sobem no Brasil

Os números de mortes e casos confirmados de intoxicação por metanol subiram no Brasil, conforme atualização do Ministério da Saúde nessa quarta-feira (22). Com um novo óbito em São Paulo, o total de falecimentos subiu para 10 vítimas.

Até o momento, 28 notificações de óbitos foram descartadas. E foram confirmados:

7 em São Paulo;

2 em Pernambuco;

1 na Paraná.

Há 53 casos confirmados

Em relação aos casos, 112 notificações foram registradas, sendo 53 casos confirmados de envenenamento após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Outros 59 seguem em investigação, sendo dois deles no Ceará.

O estado de São Paulo continua liderando a quantidade de notificações, com 42 intoxicações confirmadas e 18 em investigação. O estado já descartou outras 423 notificações.

Há ainda casos confirmados em estados como Paraná (6), Pernambuco (3), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).

Em relação aos casos em investigação, o Pernambuco analisa 26, São Paulo 18, Piauí 4, Paraná 4, Ceará 2, Rio de Janeiro 1, Goiás 1, Mato Grosso do Sul 1, Mato Grosso 1 e Tocantins 1.

Veja também Ser Saúde Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol Ser Saúde Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

O que é o metanol?

O metanol, quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em contato prolongado, pode provocar náusea, tontura, perda da visão e até a morte. Pequenas quantidades já são suficientes para provocar intoxicação grave.

Em casos de suspeita de ingestão, a orientação das autoridades é procurar imediatamente o Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos primeiros sintomas.

De acordo com Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a detecção precoce é fundamental para o tratamento. "O tempo de detecção é um fator muito importante para o tratamento, que pode ser feito via antídotos ou até hemodiálise", afirmou a secretária.