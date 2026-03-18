Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Câmeras corporais de PMs envolvidos em abordagem de médica estavam descarregadas

Andréa Marins Dias, de 61 anos, morreu baleada no último domingo (15).

Escrito por
e
País
Médica Andrea Marins.
Legenda: Andrea era cirurgiã oncológica e especializada em tratamento da endometriose.
Foto: Reprodução Instagram / @andreamarins.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que as câmeras corporais usadas nos uniformes dos três policiais envolvidos na morte da médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, “estavam descarregadas no momento da ocorrência”. Andréa morreu após ser baleada durante uma abordagem policial em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite do domingo (15). 

De acordo com a corporação, todos os fatos seguem sob apuração integral da área correcional da Secretaria da Polícia Militar. Os policiais seguem afastados dos serviços nas ruas.

"Vale ressaltar que na corporação existem normas rígidas que determinam que os policiais, ao perceberem que há qualquer tipo de falha ou mau funcionamento das câmeras, devem regressar à unidade de origem para substituição dos equipamentos", diz a nota da PM. 

Veja também

teaser image
País

Polícia Civil de SP pede prisão de tenente-coronel por suspeita de morte de PM

teaser image
Segurança

MPCE deflagra operação contra membros de organização criminosa no Estado

Carro confundido

A médica foi atingida por tiros de fuzil quando retornava da casa dos pais. Ela teve seu carro confundido com um veículo utilizado por criminosos, que faziam roubos na região. 

Andrea era cirurgiã oncológica e especializada em tratamento da endometriose. O corpo da médica foi enterrado na tarde desta terça-feira (17) no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, zona portuária do Rio. 

Produtos apreendidos pela Anvisa.
País

Produtos irregulares em depósito do Mercado Livre são apreendidos pela Anvisa

As mercadorias não poderão ser movimentadas pelo Mercado Livre.

Redação
19 de Março de 2026
Colagem de fotos de Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro.
País

CPI do Crime Organizado convoca Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro

Martha também foi convocada a prestar depoimento à CPMI do INSS.

Redação
18 de Março de 2026
Médica Andrea Marins.
País

Câmeras corporais de PMs envolvidos em abordagem de médica estavam descarregadas

Andréa Marins Dias, de 61 anos, morreu baleada no último domingo (15).

Redação e Agência Brasil
18 de Março de 2026
Imagem do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto (à esquerda) e da soldado Gisele Alves Santana. O homem foi preso acusado de feminicídio e fraude processual pela morte da mulher.
País

Polícia prende tenente-coronel por morte da PM Gisele

Geraldo Leite Rosa Neto, que era marido da soldado, foi indiciado por feminicídio e fraude processual.

Redação
18 de Março de 2026
PM morta no apartamento com tiro na cabeça vestindo uniforme aparece em primeiro plano dentro de um ambiente interno. Ao fundo, há um grande painel com a imagem de uma cidade iluminada à noite e a foto ampliada de uma pessoa também usando uniforme policial. Imagem usada em matéria sobre policiais femininas supostamente ido ao imóvel para limpar.
País

Polícia Civil de SP pede prisão de tenente-coronel por suspeita de morte de PM

Em 18 de fevereiro, a policial militar Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça.

Redação
17 de Março de 2026
Montagem de fotos com frame de vídeo da mulher jogando líquido no animal e, à direita, imagem do cão Johnny já ferido.
País

Moradores denunciam que mulher teria queimado cão comunitário com óleo quente

Perícia da Polícia Civil confirmou que o animal teve quase 50% do corpo queimado, mas mulher nega crime.

Redação
16 de Março de 2026
Andrea Marins Dias.
País

Médica morre baleada após perseguição policial no Rio de Janeiro

Suspeita é que o carro da vítima tenha sido confundido com o de criminosos.

Redação
16 de Março de 2026
Uma mulher de pele clara com sardas e cabelos castanhos sorri para a selfie, usando um batom rosa vibrante e blusa preta de renda. Ela está em um local elevado, com uma grade verde à esquerda, tendo ao fundo uma ponte metálica sobre um rio e uma via com carros e árvores. A iluminação é natural e o clima parece nublado, destacando a paisagem urbana litorânea atrás dela.
País

Veja o que se sabe sobre a morte da corretora esquartejada em Santa Catarina

Três vizinhos foram presos suspeitos pela morte de Luciani Aparecida Estivalet Freitas.

Redação
14 de Março de 2026
foto da corretora gaúcha que estava desaparecida Luciani Aparecida Estivalet Freitas, encontrada morta em Santa Catarina.
País

Corpo de corretora é encontrado esquartejado em Santa Catarina

Cadáver foi achado por moradores dentro de um córrego.

Redação
13 de Março de 2026
Montagem de duas selfies individuais, lado a lado, mostrando a influenciadora Martha Graeff à esquerda e o empresário Fabiano Zettel à direita. Martha usa uma blusa branca texturizada e uma faixa clara no cabelo, enquanto Fabiano veste uma camiseta preta com estampa de bandeira e exibe o braço tatuado.
País

CPMI do INSS convoca ex-noiva e cunhado de Vorcaro

Ainda não há data agendada para ocorrerem os depoimentos da blogueira e do empresário ligados ao dono do Banco Master.

Redação
12 de Março de 2026
'Oi, meu amor': idoso se despede da esposa antes de morrer
País

'Oi, meu amor': idoso se despede da esposa antes de morrer

Benedicto estava internado em um hospital em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para tratar uma pneumonia.

Redação
12 de Março de 2026
Mulher com cabelos cacheados e loiros, looks elegante, sentada em ambiente profissional, com expressão confiante, ideal para conteúdo sobre beleza e estilo.
País

Erika Hilton processa Ratinho e SBT em R$ 10 milhões por falas transfóbicas

Episódio ocorreu durante o programa ao vivo do apresentador, nessa quarta-feira (11).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem de apresentador Ratinho e a deputada Erika Hilton em cenário de televisão, simbolizando discussões ou debates atuais na mídia brasileira.
País

Ratinho comete transfobia contra Erika Hilton ao vivo: 'Não é mulher'

Apresentador criticou escolha da deputada como presidente da Comissão da Mulher da Câmara.

Redação
12 de Março de 2026
Ministro alegou suspeito para analisar solicitação apresentada pelo deputado Rodrigo Rollemberg sobre o caso do Banco Master.
País

Toffoli se declara suspeito para relatar pedido de CPI sobre Banco Master no STF

Ministro alegou 'motivo de foro íntimo' para não analisar solicitação apresentada pelo deputado Rodrigo Rollemberg.

Redação
11 de Março de 2026
Márcia Gama, mãe do rapper Oruam, e o artista posam abraçados em um evento festivo decorado com tendas coloridas e luzes. Eles posam sorridentes em um ambiente com chão de grama sintética, onde se nota a presença de uma escultura de boi ao lado e mesas de petiscos ao fundo.
País

Mãe do rapper Oruam é considerada foragida em operação contra Comando Vermelho

Márcia Gama é esposa do traficante Marcinho VP.

Redação
11 de Março de 2026
O jogador TitaN está sentado em uma poltrona de couro cercado por diversos troféus de eSports, vestindo um casaco preto da paiN Gaming e calças claras. A cena possui uma iluminação dramática vinda de uma luminária de chão, destacando o atleta em uma composição de tons terrosos e fundo de madeira.
País

Jogador profissional de LoL, TitaN é investigado por série de crimes sexuais

Denúncias contra Alexandre “TitaN” Lima dos Santos incluem divulgação de pornografia, estupro de vulnerável e importunação.

Redação
11 de Março de 2026
Grande gramado verde com vários aspersores de irrigação em funcionamento. Ao fundo, há um edifício moderno com fachada de vidro e colunas brancas em formato curvo. O céu está parcialmente nublado com nuvens brancas e azul intenso.
País

Militar do GSI morre na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília

Um inquérito para apurar as circunstâncias do caso será aberto pelo órgão.

Redação
10 de Março de 2026
Imagem de produtos falsificados para matéria sobre homem preso suspeito de vender falsa cura para o câncer no Paraná.
País

Homem é preso por vender falsa 'cura' para o câncer no Paraná

Suspeito foi autuado pelos crimes de curandeirismo e indução do consumidor ao erro.

Redação
10 de Março de 2026
PM morta no apartamento com tiro na cabeça vestindo uniforme aparece em primeiro plano dentro de um ambiente interno. Ao fundo, há um grande painel com a imagem de uma cidade iluminada à noite e a foto ampliada de uma pessoa também usando uniforme policial. Imagem usada em matéria sobre policiais femininas supostamente ido ao imóvel para limpar.
País

Policiais teriam limpado apartamento em que PM morreu com tiro na cabeça, diz testemunha

Imagens das câmeras de segurança do prédio mostraram mulheres chegando ao local horas após a morte.

Redação
10 de Março de 2026
Homem jovem com roupa casual ao lado de homem mais velho com terno em rua movimentada Interracial no centro da cidade.
País

Preso por estupro coletivo em Copacabana usa camiseta com frase 'não se arrependa de nada'

Victor Hugo Simonin, de 18 anos, tesemunhou às autoridades acompanhado do advogado.

Redação
10 de Março de 2026