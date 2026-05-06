Vitória x Ceará pela Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (6), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo é um clássico do Nordeste, contra o Vitória, em jogo único no Barradão, em Salvador, às 21h30. O Vovô será visitante por ter sido 2º do Grupo C e o Leão da Barra líder do Grupo A.

O confronto coloca frente à frente um tetracampeão, o Vitória, mas que não levanta a taça desde 2010, contra o tricampeão Ceará, que levantou a taça em 2015, 2020 e 2023.

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Como chegam as equipes

O Vovô espera manter um tabu contra o Leão da Barra em eliminatórias da Copa do Nordeste. São 5 classificações seguidas: 2013, 2014, 2015, 2020 e 2021.

Será o maior desafio do Vovô na competição, ao encarar um time de Série A do Campeonato Brasileiro.

O Ceará vem de derrota para o Sport fora de casa pela Série B e precisa reagir, mostrar um futebol mais convincente como visitante.

Para o confronto, Mozart deve fazer alterações na equipe, como nas laterais, entrando Alex Silva e Sanchez, meio campo entrando Dieguinho e ataque com Pedro Henrique.

Legenda: O Vozão entra em campo pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira Foto: KID JUNIOR / SVM

O Vitória está em 9º da Série A com 18 pontos e vem de goleada em cima do Coritiba por 4x1 no Barradão.

Para o confronto, a única dúvida é o meia Matheuzinho, que deixou o jogo com o time paranaense lesionado. Diego Tarzia e Ronald são os candidatos a substituí-lo.

Os demais desfalques do Leão da Barra são: Gabriel Vasconcelos, Mateus Silva, Claudinho, Edu, Camutanga, Riccieli, Rúben Ismael, Dudu, Gabriel Baralhas, Pedro Henrique e Renato Kayzer.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória:

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho (Ronald) e Renê. Tecnico: Jair Ventura

Ceará:

Bruno Ferreira; Alex Silva, Luizão, Eder e Sánchez; Zanocelo, Dieguinho, Matheus Araújo e Melk; Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

VITÓRIA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: Copa do Nordeste 2026 - Quartas de Final

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 06/05/2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem

Arbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim - AL

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva - AL e Pedro Jorge Santos de Araujo - AL

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior - PE