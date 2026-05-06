Vitória x Ceará pela Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário, palpites e escalações
Vozão faz jogo único fora de casa pelas quartas de final
O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (6), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo é um clássico do Nordeste, contra o Vitória, em jogo único no Barradão, em Salvador, às 21h30. O Vovô será visitante por ter sido 2º do Grupo C e o Leão da Barra líder do Grupo A.
O confronto coloca frente à frente um tetracampeão, o Vitória, mas que não levanta a taça desde 2010, contra o tricampeão Ceará, que levantou a taça em 2015, 2020 e 2023.
ONDE ASSISTIR
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Palpites
Como chegam as equipes
O Vovô espera manter um tabu contra o Leão da Barra em eliminatórias da Copa do Nordeste. São 5 classificações seguidas: 2013, 2014, 2015, 2020 e 2021.
Será o maior desafio do Vovô na competição, ao encarar um time de Série A do Campeonato Brasileiro.
O Ceará vem de derrota para o Sport fora de casa pela Série B e precisa reagir, mostrar um futebol mais convincente como visitante.
Para o confronto, Mozart deve fazer alterações na equipe, como nas laterais, entrando Alex Silva e Sanchez, meio campo entrando Dieguinho e ataque com Pedro Henrique.
O Vitória está em 9º da Série A com 18 pontos e vem de goleada em cima do Coritiba por 4x1 no Barradão.
Para o confronto, a única dúvida é o meia Matheuzinho, que deixou o jogo com o time paranaense lesionado. Diego Tarzia e Ronald são os candidatos a substituí-lo.
Os demais desfalques do Leão da Barra são: Gabriel Vasconcelos, Mateus Silva, Claudinho, Edu, Camutanga, Riccieli, Rúben Ismael, Dudu, Gabriel Baralhas, Pedro Henrique e Renato Kayzer.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória:
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho (Ronald) e Renê. Tecnico: Jair Ventura
Ceará:
Bruno Ferreira; Alex Silva, Luizão, Eder e Sánchez; Zanocelo, Dieguinho, Matheus Araújo e Melk; Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.
VITÓRIA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA
Competição: Copa do Nordeste 2026 - Quartas de Final
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Data: 06/05/2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Arbitragem