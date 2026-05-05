Jair Ventura elogia Ceará e pede apoio da torcida do Vitória-BA: 'é um time forte'

O técnico Jair Ventura, do Vitória-BA, pediu o apoio do torcedor no Barradão/BA para buscar a classificação contra o Ceará. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, em confronto único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

"Que nós possamos ter mais noites junto com a nossa torcida. Éntão é convocar nossa torcida para quarta-feira lotar (o Barradão) para a gente conseguir essa classificação com humildade. É um time forte (o Ceará), é um time de Série B sim, mas um time que tem vários jogadores remanescentes da Série A, e foi um jogo muito difícil com o Ceará aqui o ano passado, não sei se vocês lembram, então que a nossa torcida possa comparecer e a gente possa buscar essa classificação", afirmou.

Na coletiva, o comandandou relembrou o último duelo entre os times, que teve vitória baiana em casa. Na ocasião, o Leão da Barra bateu o Vovô por 1 a 0 com gol de Zé Marcos, pela Série A do Brasileiro.

Pela Copa do Nordeste, o Vitória-BA tem o mando no mata-mata por conta do melhor desempenho na fase de grupos, quando liderou o Grupo A, com 10 pontos. O Ceará avançou na vice-liderança do Grupo C, com 10, mas saldo de gols melhor: 6 x 5.