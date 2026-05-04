Arrancada leonina: Da lanterna para a liderança da Série B em 7 rodadas

Em um mês e meio o Fortaleza mudou radicalmente sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão saiu da lanterna na 1ª rodada, ao ser goleado pelo Botafogo/SP por 4x0 fora de casa, para a liderança em 7 rodadas.

Após a frustrante estreia, o Leão embalou na competição, conquistando 14 pontos em 6 rodadas, alcançando a liderança da Série B.

Campanha de arrancada do Fortaleza

Fortaleza 0x0 Cuiabá - Castelão

Fortaleza 2x1 Juventude - Castelão

São Bernardo 0x1 Fortaleza - 1º de Maio

Fortaleza 3x2 Criciúma - Presidente Vargas

Operário-PR 0x0 Fortaleza - Germano Krueger

Fortaleza 4x1 Goiás - Castelão

Aproveitamento

A campanha leonina tem 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, com 10 gols marcados e 8 sofridos, com 66% de aproveitamento. O atual aproveitamento do Leão é maior do que o atual campeão da Série B, o Coritiba, que foi campeão em 2025 com 68 pontos e 59% de aproveitamento.