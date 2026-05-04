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Arrancada leonina: Da lanterna para a liderança da Série B em 7 rodadas

Leão conseguiu uma arrancada em um mês e meio de competição nacional

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: O Leão é líder da Série B após 7 rodadas
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em um mês e meio o Fortaleza mudou radicalmente sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão saiu da lanterna na 1ª rodada, ao ser goleado pelo Botafogo/SP por 4x0 fora de casa, para a liderança em 7 rodadas.

Após a frustrante estreia, o Leão embalou na competição, conquistando 14 pontos em 6 rodadas, alcançando a liderança da Série B.

Campanha de arrancada do Fortaleza

Fortaleza 0x0 Cuiabá - Castelão
Fortaleza 2x1 Juventude - Castelão
São Bernardo 0x1 Fortaleza - 1º de Maio
Fortaleza 3x2 Criciúma - Presidente Vargas
Operário-PR 0x0 Fortaleza - Germano Krueger
Fortaleza 4x1 Goiás - Castelão

Aproveitamento

A campanha leonina tem 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, com 10 gols marcados e 8 sofridos, com 66% de aproveitamento. O atual aproveitamento do Leão é maior do que o atual campeão da Série B, o Coritiba, que foi campeão em 2025 com 68 pontos e 59% de aproveitamento.

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