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CBF muda data e horário do próximo duelo do Ferroviário na Série D

Confronto contra o Piauí passa do dia 9 de maio para o dia 11, em Teresina

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 16:32)
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Legenda: Ciel marcou o primeiro gol da partida contra o Piauí
Foto: @baggiorodriguesfoto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração na data e no horário do próximo compromisso do Ferroviário diante do Piauí. A partida é válida pela 6ª rodada do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente marcado para o sábado (9), às 17h, o confronto foi remarcado para segunda-feira (11), às 19h. O Estádio Albertão, em Teresina (PI), segue como palco do jogo. A mudança atende a um ajuste na tabela da competição.

EMBATE RECENTE

Tubarão da Barra e Zé do Povo se enfrentaram no último fim de semana, no Estádio Presidente Vargas. O Ferrovário levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Ciel e Lucas Black.

Com o resultado, o time coral assumiu a liderança do grupo, com 10 pontos. Já o Piauí aparece na 3ª colocação, com 7 pontos conquistados.

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