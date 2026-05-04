Um avião de pequeno porte caiu e atingiu a fachada de um prédio na tarde desta segunda-feira (4), em Belo Horizonte, logo após decolar do Aeroporto da Pampulha.

Em plantão do Jornal Hoje, da TV Globo, o jornalístico declarou que o Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e encontrou cinco pessoas a bordo da aeronave — duas pessoas morreram e três tiveram ferimentos leves.

Imagens registradas pelo Globocop gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.

Veja queda de avião:

As imagens aéreas também revelaram uma grande mancha de combustível espalhada pelo estacionamento de um supermercado próximo. Como a aeronave havia acabado de decolar, o tanque estava cheio, o que pode ter contribuído para o cenário observado após a queda.

Ainda não há informações sobre se existe moradores feridos no prédio que foi atingido pela aeronave.

Avião enfrentou problemas para ganhar altitude

O Jornal Hoje, que acompanha a ocorrência, destacou que o avião já apresentava indícios de problemas ainda durante a decolagem. O piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades para ganhar altitude.

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A equipe de controle teria oferecido retorno imediato e prioritário para a aeronave, mas, aparentemente, o piloto não tinha condições de realizar a manobra devido à baixa altura de voo. O aeroporto fica a pouca distância do local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de resgate seguem no local prestando atendimento às vítimas e isolando a área. As causas do acidente ainda serão investigadas.