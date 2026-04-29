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Oruam, mãe e irmão são alvos de investigação sobre lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Nova fase da Operação Contenção mira desarticular braço financeiro da facção no Rio de Janeiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:50)
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Uma montagem composta por duas fotografias distintas lado a lado. À esquerda, um homem de cabelo vermelho curto beija o rosto de uma mulher sorridente que usa óculos; à direita, um homem de terno preto e bigode posa sentado em uma poltrona, apoiando o queixo na mão.
Legenda: Márcia Gama, mãe de Oruam, e Lucas Nepomuceno, irmão do rapper, estão entre alvos de operação da Polícia Civil.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O rapper Oruam, a mãe e o irmão dele estão entre os alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) que mira o braço financeiro do Comando Vermelho no Estado.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca em nova fase de Operação Contenção, cujo foco é agir contra a expansão territorial e a estrutura de lavagem de dinheiro da facção.

Além de Oruam, Márcia Gama e Lucas Nepomuceno, a ação teve outros nove nomes ligados ao CV como alvos — incluindo Marcinho VP, que é chefe da facção, pai do artista e já está preso.

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O artista é considerado foragido desde fevereiro por violar a tornozeleira eletrônica que usa no processo de tentativa de homicídio. 

Já Márcia foi considerada foragida em março deste ano, mas recebeu no começo de abril um habeas corpus e havia deixado de ser procurada pela Justiça.

Operação Contenção

A Operação Contenção ocorre como resultado de um ano de investigações que analisaram dados de conversas extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos pela polícia e cruzamento de informações financeiras.

Conforme o g1, as defesas de Oruam e de Márcia Gama afirmam que ainda não tiveram acesso aos autos do processo.

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