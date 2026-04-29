Oruam, mãe e irmão são alvos de investigação sobre lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Nova fase da Operação Contenção mira desarticular braço financeiro da facção no Rio de Janeiro.
O rapper Oruam, a mãe e o irmão dele estão entre os alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) que mira o braço financeiro do Comando Vermelho no Estado.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca em nova fase de Operação Contenção, cujo foco é agir contra a expansão territorial e a estrutura de lavagem de dinheiro da facção.
Além de Oruam, Márcia Gama e Lucas Nepomuceno, a ação teve outros nove nomes ligados ao CV como alvos — incluindo Marcinho VP, que é chefe da facção, pai do artista e já está preso.
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Entre os 12 nomes procurados, um homem, identificado como Carlos Alexandre Martins da Silva, foi preso. Ele é apontado como operador financeiro da mãe de Oruam.
O artista é considerado foragido desde fevereiro por violar a tornozeleira eletrônica que usa no processo de tentativa de homicídio.
Já Márcia foi considerada foragida em março deste ano, mas recebeu no começo de abril um habeas corpus e havia deixado de ser procurada pela Justiça.
Operação Contenção
A Operação Contenção ocorre como resultado de um ano de investigações que analisaram dados de conversas extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos pela polícia e cruzamento de informações financeiras.
Conforme o g1, as defesas de Oruam e de Márcia Gama afirmam que ainda não tiveram acesso aos autos do processo.