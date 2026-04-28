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Mãe e padrasto são indiciados pelo envenenamento de crianças em Goiás

Menina de 9 anos morreu logo após passar mal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto de uma viatura da polícia civil de goiás.
Legenda: Na residência da família, foi localizada uma panela contendo arroz misturado a grânulos escuros.
Foto: Polícia Civil de Goiás,.

Nábia Rosa Pimenta e Ronaldo Alves de Oliveira foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) no caso de envenenamento dos irmãos Weslenny Rosa Lima, 9, e seu irmão de 8 anos. A informação foi confirmada pelo g1.

O homem, padrasto das crianças, responderá por feminicídio e homicídio tentado, sendo os dois casos triplamente qualificados. Já a mulher, mãe das crianças, responderá, além dos mesmos crimes, por omissão imprópria.

Os dois foram indiciados nessa terça-feira (28). O crime foi registrado no dia 27 de março. Após um jantar, os dois irmãos passaram mal. Weslenny chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. O irmão foi hospitalizado, ficando internado em estado grave. A criança, que não teve a identidade revelada, sobreviveu.

Ainda de acordo com apuração do g1, os dois indiciados negaram os crimes à polícia durante depoimento. A defesa de Renato, ao jornal, disse que não se manifestará sobre o caso.

Renato está preso preventivamente desde o dia 2 de abril. Segundo o delegado responsável pelo caso, Domênico Rocha, a prisão da mãe não foi pedida pois não há elementos suficientes para isso.

“[Ela] recebeu sinais claros do companheiro e que poderia evitar toda essa tragédia. Mas, ao contrário, ela decidiu continuar a relação, expondo as crianças a toda essa fatalidade", disse", disse o delegado ao divulgar o inquérito e analisar o relacionamento conturbado.

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A Polícia Civil de Goiás, por meio da Subdelegacia de Polícia de Alto Horizonte - 18ª DRP, com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Uruaçu, do Núcleo de Inteligência e da Polícia Técnico-Científica, cumpriu, o mandado de prisão preventiva.

“Durante as diligências realizadas na residência da família, foi localizada uma panela contendo arroz misturado a grânulos escuros, com características compatíveis com substância tóxica. Laudos periciais confirmaram que a causa da morte da criança foi intoxicação por envenenamento”, informou a PCGO.

No local, também foram encontrados quatro cadáveres de gatos, os quais, conforme perícia, morreram igualmente em decorrência de envenenamento, ainda de acordo com os agentes.

Em depoimento prestado no dia dos fatos, o investigado declarou ter sido o responsável pelo preparo do alimento ingerido pelas vítimas, afirmando ainda que descartou as sobras no lixo, onde possivelmente foram consumidas pelos animais.

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