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Locutor Milton Naves morre aos 70 anos

Clubes de MG publicaram notas de pesar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
radialista milton microfone itaiaia.
Legenda: O radialista tinha programa na rádio Itaiaia.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O radialista mineiro Milton Naves morreu neste sábado (16), aos 70 anos de idade.

Como locutor, Milton cobriu nove Copas do Mundo e era conhecido pelo seu bordão: “Show de Bola”.

A informação sobre a morte foi confirmada pela família de Milton. A causa da morte não foi divulgada.

Os principais times de futebol da região de Minas Gerais lamentaram a partida de Milton e se manifestaram nas redes sociais, publicando notas de pesar.

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O Clube Atlético Mineiro, em sua rede social postou, uma nota usando o bordão que marcou a carreira do locutor.

“O Galo lamenta o falecimento do radialista Milton Naves, ex-locutor, repórter e apresentador, que atuou por décadas no rádio esportivo mineiro e participou da cobertura de inúmeras partidas do Atlético", disse.

"Prestamos a nossa solidariedade e desejamos força aos familiares e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Show de Bola", completou. 

O Cruzeiro Esporte Clube lamentou a morte e disse prestar sentimentos e votos de “força aos familiares e amigos neste momento difícil. Descanse em paz, Show de Bola", diz a nota.

O América Mineiro também prestou uma última homenagem: "O América Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do narrador e radialista” e lembrou que “Sua voz e seu legado permanecerão vivos na memória do rádio e na história americana.

O Clube deseja força e expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor".

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