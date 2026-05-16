Locutor Milton Naves morre aos 70 anos
Clubes de MG publicaram notas de pesar.
O radialista mineiro Milton Naves morreu neste sábado (16), aos 70 anos de idade.
Como locutor, Milton cobriu nove Copas do Mundo e era conhecido pelo seu bordão: “Show de Bola”.
A informação sobre a morte foi confirmada pela família de Milton. A causa da morte não foi divulgada.
Os principais times de futebol da região de Minas Gerais lamentaram a partida de Milton e se manifestaram nas redes sociais, publicando notas de pesar.
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O Clube Atlético Mineiro, em sua rede social postou, uma nota usando o bordão que marcou a carreira do locutor.
“O Galo lamenta o falecimento do radialista Milton Naves, ex-locutor, repórter e apresentador, que atuou por décadas no rádio esportivo mineiro e participou da cobertura de inúmeras partidas do Atlético", disse.
"Prestamos a nossa solidariedade e desejamos força aos familiares e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Show de Bola", completou.
O Cruzeiro Esporte Clube lamentou a morte e disse prestar sentimentos e votos de “força aos familiares e amigos neste momento difícil. Descanse em paz, Show de Bola", diz a nota.
O América Mineiro também prestou uma última homenagem: "O América Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do narrador e radialista” e lembrou que “Sua voz e seu legado permanecerão vivos na memória do rádio e na história americana.
O Clube deseja força e expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor".