Mulher é morta pelo marido horas após o casamento no Interior de SP
O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica.
Uma mulher de 34 anos foi morta pelo próprio marido no último sábado (9), pouco após o casamento, em Campinas, no interior de São Paulo. O suspeito, o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, 55, foi preso em flagrante por feminicídio no mesmo dia. Informações são da CNN Brasil.
A vítima foi identificada como Nájylla Duenas Nascimento e tinha três filhos de um relacionamento anterior. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, em nota enviada à CNN, o casal estava em casa, em uma confraternização com familiares após a oficialização da união, quando começou a discutir.
Testemunhas relataram que o desentendimento evoluiu para agressões físicas e que Daniel disparou contra a esposa com a arma que utiliza no trabalho. Os depoimentos dão conta ainda que o guarda municipal chegou a sair do imóvel e retornar pouco tempo depois para efetuar mais tiros contra a esposa.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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Investigação
O caso de feminicídio e violência doméstica foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. O suspeito foi preso em flagrante no local do crime e foram apreendidas arma e munições.
O crime também deve ser apurado administrativamente pela Guarda Municipal de Campinas.