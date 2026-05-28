Suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos é presa em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (28), uma empresária suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos na internet. Segundo o portal g1, ela foi identificada como Daiana Schuinsekel de Almeida.

De acordo com as investigações, Daiana gravava as agressões e vendia os vídeos em plataformas para países da Europa. Segundo a polícia, coelhos, pintinhos, e até gatos eram torturados e mortos esmagados com os pés ou mãos.

As investigações apontam que a mulher vendia as imagens para a Europa por 20 a 50 euros, dependendo do conteúdo, e que a suspeita mantinha uma produtora de sadismo.

O caso veio à tona após uma ONG da Bulgária denunciar os crimes à Polícia Federal brasileira. A entidade enviou vídeos que comprovavam os crimes, e o caso foi repassado à Polícia Civil de São Paulo, que iniciou a investigação, por meio da Delegacia de Crimes contra os Animais, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

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Reconhecida por tatuagem

Daiana foi reconhecida por conta de uma tatuagem e marcas nas pernas. Ela foi presa em seu apartamento, no Centro de São Paulo, onde os policiais apreenderam os sapatos usados nos vídeos de tortura.

O caso segue em investigação, e a suspeita vai responder pelos crimes de maus-tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência.