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Suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos é presa em São Paulo

Coelhos, pintinhos, e até gatos eram torturados e mortos esmagados, segundo a polícia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:35)
País
Animais sendo torturados e mortos.
Legenda: As investigações apontam que a mulher vendia as imagens para a Europa por 20 a 50 euros, dependendo do conteúdo.
Foto: Reprodução TV Globo.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (28), uma empresária suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos na internet. Segundo o portal g1, ela foi identificada como Daiana Schuinsekel de Almeida. 

De acordo com as investigações, Daiana gravava as agressões e vendia os vídeos em plataformas para países da Europa. Segundo a polícia, coelhos, pintinhos, e até gatos eram torturados e mortos esmagados com os pés ou mãos. 

As investigações apontam que a mulher vendia as imagens para a Europa por 20 a 50 euros, dependendo do conteúdo, e que a suspeita mantinha uma produtora de sadismo

O caso veio à tona após uma ONG da Bulgária denunciar os crimes à Polícia Federal brasileira. A entidade enviou vídeos que comprovavam os crimes, e o caso foi repassado à Polícia Civil de São Paulo, que iniciou a investigação, por meio da Delegacia de Crimes contra os Animais, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). 

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O caso segue em investigação, e a suspeita vai responder pelos crimes de maus-tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência.

 

 

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