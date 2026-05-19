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Filha de diplomata morre após ser atropelada no Rio de Janeiro

Jovem de 20 anos era filha do assessor especial no gabinete do presidente Lula para temas de paz e segurança.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
País
Mariana Tanaka Abdul Hak.
Legenda: Mariana Tanaka foi socorrida e internada com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos.
Foto: Reprodução TV Globo.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias do atropelamento que resultou na morte de uma jovem de 20 anos e deixou outras duas pessoas feridas. O caso aconteceu na tarde do último sábado (16), em Ipanema, na Zona Sul da Cidade. 

Segundo o g1, a vítima foi identificada como Mariana Tanaka Abdul Hak, filha dos diplomatas Ibrahim Abdul Hak Neto - assessor especial no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para temas de paz e segurança - e Ana Patrícia Neves Abdul Hak, cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires.

A jovem morava na Europa e chegou naquela mesma tarde ao Rio, onde pretendia morar e iniciar o trabalho em uma multinacional. Conforme a TV Globo, Mariana havia deixado as malas no apartamento e saído para passear com a mãe, que estava na Cidade para ajudar na mudança da filha para o Brasil. 

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Mariana foi socorrida e internada com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (17). Ana Patrícia sofreu fraturas, mas já teve alta médica. 

O corpo da jovem será levado para São Paulo, onde vive a maior parte dos parentes. O velório e enterro estão previstos para quinta-feira (21).

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