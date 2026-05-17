Piloto encontrado vivo após mais de 24h desaparecido diz que avião caiu ao bater em urubu, no Pará
Caso aconteceu nesse sábado (16), em área de mata no município de Benevides, na Grande Belém.
O piloto de um avião de pequeno porte foi encontrado com vida nesse último sábado (16), após passar mais de 24 horas desaparecido em uma área de mata densa e rural no distrito de Murinim, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.
Ele relatou que a aeronave colapsou após bater em um urubu. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (14). O nome do piloto não foi divulgado.
De acordo com informações do portal g1, após o impacto forçar o pouso, o piloto disse que conseguiu sair do avião e entrou na mata densa com o objetivo de buscar ajuda.
Entretanto, ele ficou desorientado e se perdeu na vegetação, tendo que passar a noite no local.
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Como foi o resgate?
As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará localizaram o piloto a cerca de cinco quilômetros de distância do ponto onde os primeiros destroços do avião foram encontrados.
Na região próxima à aeronave, os socorristas identificaram marcas de sangue e pertences pessoais.
O homem recebeu os primeiros socorros ainda na área de mata e, em seguida, foi encaminhado por uma ambulância para uma unidade hospitalar da região.
Detalhes específicos sobre o seu estado de saúde atual não foram divulgados pelas autoridades.
Segundo as informações preliminares, o piloto é considerado experiente e possui diversas horas de voo registradas.
As causas e circunstâncias oficiais do acidente serão investigadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I).