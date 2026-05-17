Piloto encontrado vivo após mais de 24h desaparecido diz que avião caiu ao bater em urubu, no Pará

O piloto de um avião de pequeno porte foi encontrado com vida nesse último sábado (16), após passar mais de 24 horas desaparecido em uma área de mata densa e rural no distrito de Murinim, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.

Ele relatou que a aeronave colapsou após bater em um urubu. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (14). O nome do piloto não foi divulgado.

De acordo com informações do portal g1, após o impacto forçar o pouso, o piloto disse que conseguiu sair do avião e entrou na mata densa com o objetivo de buscar ajuda.

Entretanto, ele ficou desorientado e se perdeu na vegetação, tendo que passar a noite no local.

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Como foi o resgate?

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará localizaram o piloto a cerca de cinco quilômetros de distância do ponto onde os primeiros destroços do avião foram encontrados.

Na região próxima à aeronave, os socorristas identificaram marcas de sangue e pertences pessoais.

O homem recebeu os primeiros socorros ainda na área de mata e, em seguida, foi encaminhado por uma ambulância para uma unidade hospitalar da região.

Detalhes específicos sobre o seu estado de saúde atual não foram divulgados pelas autoridades.

Segundo as informações preliminares, o piloto é considerado experiente e possui diversas horas de voo registradas.

As causas e circunstâncias oficiais do acidente serão investigadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I).