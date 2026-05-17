Cacique Raoni está internado na UTI com pneumonia

O cacique Raoni Metuktire, 94, maior liderança indígena do Brasil, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Sinop, no Mato Grosso, desde sábado (16), para tratar uma pneumonia.

Em boletim médico, o Hospital Dois Pinheiros informou que o estado de saúde do cacique é estável e que a decisão de transferi-lo para a UTI ocorreu de forma preventiva, devido à necessidade de monitoramento contínuo em razão da idade avançada e da fragilidade clínica do paciente.

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Ele já havia sido internado no último dia 7 para tratar uma hérnia crônica, mas recebeu alta médica dois dias depois. Contudo, uma semana depois, no dia 14, teve outra indisposição e precisou novamente de atendimento hospitalar.

Conforme a equipe que atende o líder indígena, ele possui múltiplas comorbidades pré-existentes, como cardiopatia com marcapasso, insuficiência cardíaca e a chamada Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

O hospital informou ainda que, durante a atual internação, o cacique apresentou agravamento do quadro respiratório e precisou ser acompanhado por equipe multidisciplinar.

Em entrevista à TV Centro América, um dos netos de Raoni afirmou que ele tem tido dificuldade para abrir os olhos e alguns episódios de delírio.

Histórico clínico

Em 2020, Raoni foi internado em um hospital de Colíder com complicações gastrointestinais e desidratação.

Naquele mesmo ano, ele foi internado outra vez com diagnóstico de pneumonia.

Além disso, desenvolveu um quadro depressivo após a morte de sua esposa, Bekwyjkà Metuktire.

Quem é o cacique Raoni?

Segundo o Brasiliana Museus, o cacique Raoni Metuktire nasceu em 1932 na aldeia Mebêngôkre, em Luciara (MT), e vive atualmente no Parque Indígena do Xingu, no norte de Mato Grosso.

Sua trajetória pública começou na década de 1950, quando aprendeu português em contato com os irmãos Villas Boas. Em 1978, sua história foi tema de um documentário indicado ao Oscar.

Anos depois, em 1987, conheceu o cantor Sting, parceria que deu repercussão internacional à sua campanha contra o desmatamento da Amazônia, com destaque para viagens pela Europa e pela França.

Raoni teve atuação na Assembleia Constituinte de 1988. Aos 93 anos, ele continua atuando na defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos indígenas.