Bomba caseira explode em pátio de escola do RJ e deixa oito alunos feridos
Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Belford Roxo.
Uma bomba caseira explodiu em uma escola pública na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e ao menos oito jovens ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (8). Todos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado no Centro Integrado de Educação Pública (Siep) Lasar Segall, localizado no bairro Areia Branca. O Esquadão Antibomba da Core e uma equipe da 54ª DP (Belford Roxo) foram acionados.
"Oito estudantes, com idades aproximadas entre 13 e 15 anos, ficaram feridos sem gravidade", informou o Corpo de Bombeiros. Outros relatos apontam que o material explosivo teria sido manuseado por um aluno antes do incidente.
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Estudantes ouvidos pela TV Globo relataram que as vítimas tiveram ferimentos nos pés, nas pernas, no abdômen e no rosto. Além disso, o pátio da escola teria ficado repleto de fumaça.
Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde e elas seguem em atendimento.