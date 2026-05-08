Bomba caseira explode em pátio de escola do RJ e deixa oito alunos feridos

Uma bomba caseira explodiu em uma escola pública na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e ao menos oito jovens ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (8). Todos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado no Centro Integrado de Educação Pública (Siep) Lasar Segall, localizado no bairro Areia Branca. O Esquadão Antibomba da Core e uma equipe da 54ª DP (Belford Roxo) foram acionados.

"Oito estudantes, com idades aproximadas entre 13 e 15 anos, ficaram feridos sem gravidade", informou o Corpo de Bombeiros. Outros relatos apontam que o material explosivo teria sido manuseado por um aluno antes do incidente.

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Estudantes ouvidos pela TV Globo relataram que as vítimas tiveram ferimentos nos pés, nas pernas, no abdômen e no rosto. Além disso, o pátio da escola teria ficado repleto de fumaça.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde e elas seguem em atendimento.