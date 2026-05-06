Mulher dá facada em cabeleireiro após ficar insatisfeita com corte de cabelo e é presa em SP

Uma mulher de 27 anos foi presa na tarde dessa terça-feira (5) por agredir um cabeleireiro com uma faca em um salão de beleza na região da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. A suspeita deu a facada nas costas do profissional após ficar insatisfeita com um corte de cabelo na franja.

A agressora, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, irá responder por lesão corporal e ameaça ao cabeleireiro Eduardo Ferrari. As informações são do portal g1.

Câmeras de segurança do salão de beleza registraram o momento em que a mulher esfaqueia o profissional enquanto ele atende outra cliente. Laís tira uma faca da bolsa e dá o golpe de faca próximo da nuca da vítima.

Ele se assusta e sai correndo. A mulher é contida por outros funcionários e imobilizada por seguranças do estabelecimento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Laís comenta sobre as agressões, afirmando que o cabeleireiro deixou o seu cabelo "picotado".

“Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem do Whatsapp e eles ficaram dois dias sem me responder”, disse ela.

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Homofobia

Ainda no vídeo, a agressora confessa ter sido homofóbica com o profissional antes de agredi-lo fisicamente.

"Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele e falei: 'seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo'. Aí na hora ele respondeu. Tive corte químico e tenho prova do meu cabelo antes e depois”, alegou Laís.

O cabeleireiro rebateu dizendo que a cliente tentou matá-lo com uma facada nas costas. "Foi uma tentativa de homicídio", reforçou.

Segundo a publicação, a vítima teve apenas um corte pequeno nas costas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. Laís foi detida e confessou o crime.

O caso está sob perícia e será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Cabeleireiro se pronuncia

A equipe do cabeleireiro Eduardo Ferrari publicou uma nota de esclarecimento sobre o caso nas redes sociais. De acordo com o post, ela tinha feito um procedimento capilar 30 dias antes e retornou ao salão dizendo que estava insatisfeita com o resultado, exigindo o dinheiro de volta.

"A cliente passou a agir de forma agressiva e de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo. Ele encontra-se profundamente abalado em razão do ocorrido, mas felizmente, está bem e fora de risco", diz a publicação.

A equipe de Eduardo disse ainda que o caso foi registrado apenas como lesão corporal, mas que a defesa discorda e argumenta que houve uma tentativa de homicídio.