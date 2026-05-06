Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Testemunhas ajudaram profissional após colisão de veículo, na avenida Osório de Paiva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
Segurança

Um taxista foi vítima de um assalto violento, na noite dessa terça-feira (5), em Fortaleza, e acabou sendo arrastado por alguns metros durante a ação criminosa. O caso ocorreu na avenida Osório de Paiva, uma das vias mais movimentadas da capital cearense. As informações são da TV Verdes Mares

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o suspeito teria se passado por passageiro antes de anunciar o assalto. Durante o trajeto, entre 20h30 e 21h, o criminoso tentou tomar o controle do veículo e expulsar o motorista. O taxista reagiu, o que resultou em uma luta corporal dentro do carro.

Veja também

teaser image
Segurança

Motorista sem CNH é autuado ao transportar madeira ilegal em caminhão irregular na BR-116

teaser image
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

Durante a confusão, o motorista acabou sendo arrastado por alguns metros enquanto tentava permanecer no veículo. Sem controle da direção, o carro colidiu contra a estrutura de um imóvel desativado na avenida.

O impacto da batida causou danos no local atingido: o portão ficou retorcido, parte da parede lateral foi destruída e um registro de água foi rompido, provocando vazamento contínuo na via. Moradores afirmaram que o espaço funciona como um tipo de depósito, com veículos antigos e eletrodomésticos armazenados.

Testemunhas ajudaram taxistas

Após o acidente, moradores da região prestaram socorro ao taxista, que apresentava ferimentos, principalmente nas costas. O suspeito foi contido pela população e chegou a sofrer uma tentativa de linchamento.

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará, que realizava patrulhamento nas proximidades, interveio para controlar a situação, evitar agressões mais graves e prender o suspeito. Ele também apresentava ferimentos e foi socorrido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o suspeito foi encaminhado para uma unidade médica e está internado sob escolta policial. Ele deve ser conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde serão realizados os procedimentos cabíveis. A 22ª Delegacia de Polícia Civil da Capital está a cargo dos trabalhos investigativos.

Sindicato dos Taxistas exige justiça para o caso

O presidente do Sinditaxi-CE, Francisco Moura, afirmou ao Diário do Nordeste que ainda há poucas informações confirmadas sobre o caso, mas que o sindicato identificou o profissional como sendo Aurélio Martins Queiroz dos Santos, de 57 anos, natural de Ibaretama. 

Segundo Moura, o suspeito estava armado com uma faca. "O taxista reagiu, houve luta corporal e ele acabou saindo do carro”, relatou o presidente da entidade.

“O suspeito assumiu a direção e o taxista ficou na porta, resistindo, lutando para que ele não levasse o táxi, que é o seu ganha-pão, de onde tira o sustento da família”.
Francisco Moura
Presidente do Sinditaxi-CE

Aurélio está internado no Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, e, segundo Moura, a previsão é que tenha alta ainda nesta quarta-feira.

O sindicato manifestou apoio ao profissional e cobrou justiça. “O sindicato presta solidariedade ao nosso companheiro e à família. Exigimos justiça para que esse indivíduo pague pelo absurdo que cometeu. Nosso desejo é que o colega se recupere o mais rápido possível e possa voltar ao trabalho, garantindo o sustento da família". 

Assuntos Relacionados
Várias viaturas pretas da Polícia Civil do Ceará estão perfiladas em um pátio aberto, com destaque para um veículo em primeiro plano que exibe o brasão e a identificação oficial. Ao fundo, árvores densas e a fachada de um edifício governamental completam o cenário sob um céu azul ensolarado.
Segurança

Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Suspeito do crime está sendo procurado por agentes policiais.

Redação
Há 2 horas
Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza
Segurança

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Testemunhas ajudaram profissional após colisão de veículo, na avenida Osório de Paiva.

Redação
Há 2 horas
pamella foto vitima
Segurança

Justiça manda a júri um dos acusados de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza

O segundo réu pelo assassinato foi impronunciado.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Maio de 2026
forum saida fachada predio.
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Redação
06 de Maio de 2026
Foto de agente da PRF durante abordagem do veículo.
Segurança

Motorista sem CNH é autuado ao transportar madeira ilegal em caminhão irregular na BR-116

A ação foi registrada pela PRF durante fiscalização em Aquiraz.

Bergson Araujo Costa
05 de Maio de 2026
Itens apreendidos pela Polícia Civil dispostos sobre mesa da delegacia.
Segurança

Trio é preso em Fortaleza suspeito de desviar R$ 1 milhão de servidores públicos

Foram feitas vítimas no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, em Brasília e no Rio Grande do Sul.

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
05 de Maio de 2026
montagem de fotos mostra briga generalizada entre permissionários no Mercado dos Peixes, em Fortaleza.
Segurança

Permissionários se envolvem em briga generalizada no Mercado dos Peixes; veja vídeo

Um homem de roupa branca chega a levantar um facão e é contido por outras pessoas.

Redação
05 de Maio de 2026
Casa destruída pelo agressor.
Segurança

Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex, no Interior do CE

A vítima não estava em casa, em Lavras da Mangabeira.

Redação
05 de Maio de 2026
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com prédio branco de arquitetura modernista ao fundo, janelas em grade geométrica e placa em primeiro plano com o nome “Fórum Clóvis Beviláqua”, cercada por grades e vegetação.
Segurança

Após 13 anos, Justiça marca júri de PMs acusados de matar homem em Maranguape

Caso aconteceu em 2013, durante uma abordagem policial na CE-455, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi encontrada morta cinco dias depois da ocorrência.

Matheus Facundo
05 de Maio de 2026
agentes da polícia civil, de costas, ao lado de viatura.
Segurança

Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Ação é desdobramento de operação que prendeu vereadores de Morada Nova, no Ceará.

Redação
05 de Maio de 2026
foto de Luzia Firmino da Costa, de 75 anos, que morreu após ser atacada por um enxame de abelhas no município de Ararendá.
Segurança

Idosa morre após ataque de abelhas no Interior do Ceará

Corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús.

Redação
04 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 1º de maio. Dois homens foram presos.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Foto do ex-PM Antônio José de Abreu Vidal, condenado pela Chacina do Curió, sendo preso pelo ICE nos Estados Unidos.
Segurança

Ex-PM condenado pela Chacina do Curió chega ao sistema prisional do CE após quase 3 anos da sentença

O ex-agente de segurança ficou foragido por anos nos Estados Unidos, e só chegou ao Brasil após ser extraditado em setembro do ano passado.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026
forum clovis bevilaqua homem saindo fachada.
Segurança

Tortura, tiros e 'tribunal do crime': membros do CV são condenados por homicídio na Praia do Futuro

Somadas, as penas dos réus chegam a 90 anos de prisão.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Imagem mostra uma mesa clara, em ambiente interno, com diversas cédulas de real espalhadas e organizadas em pequenos montes. Há notas de diferentes valores, incluindo 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Sobre o dinheiro, aparecem cartões bancários e papéis parcialmente borrados para ocultar informações sensíveis. Ao fundo, é possível ver parte de uma cadeira e um teclado, indicando ambiente de trabalho ou escritório.
Segurança

Esquema de fraude bancária no Ceará roubou pelo menos R$ 200 mil da conta de idosos e falecidos

Gerente de banco em Ipaumirim, no interior cearense, desligava câmeras da agência para fazer saques indevidos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por fraude.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026
foto da fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
Segurança

Recuperação de jovem com mãos reimplantadas avança no IJF após ataque com foice

Procedimento realizado em Fortaleza destaca a especialidade de reimplante pelo SUS no estado.

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de espingarda artesanal apreendida pela Polícia Militar em Caucaia.
Segurança

Polícia Militar apreende espingarda artesanal em condomínio de Caucaia

Denúncia anônima informou sobre uma ocultação de material ilícito em residencial do bairro Jardim Icaraí.

Redação
03 de Maio de 2026
pms de costa farda policia viatura.
Segurança

Suspeito de tentar matar ex-companheira a tiros é ouvido em delegacia e liberado em Fortaleza

O caso foi registrado no bairro Jangurussu, nesse sábado (2).

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de bilhete em que criminoso preso pede para que sejam enviados cocaína e crack para dentro de presídio no Ceará.
Segurança

Idosa que enviou bilhete do filho preso para chefe do CV tem pedido de liberdade negado

Mulher seria parte de uma rede criminosa que transmitia informações do sistema prisional para criminosos em liberdade.

Matheus Facundo
03 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostram uma foice usada para mutilar uma mulher em Quixeramobim, no Ceará, e um homem cercado por policiais militares sendo preso pelo crime.
Segurança

Jovem mutilada com foice por ex-namorado tem mãos reimplantadas, diz delegado

Crime aconteceu nessa sexta-feira (1º) em Quixeramobim, no Interior do Ceará. Ex-namorado e o irmão dele foram presos.

Redação
02 de Maio de 2026