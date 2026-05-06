Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Um taxista foi vítima de um assalto violento, na noite dessa terça-feira (5), em Fortaleza, e acabou sendo arrastado por alguns metros durante a ação criminosa. O caso ocorreu na avenida Osório de Paiva, uma das vias mais movimentadas da capital cearense. As informações são da TV Verdes Mares.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o suspeito teria se passado por passageiro antes de anunciar o assalto. Durante o trajeto, entre 20h30 e 21h, o criminoso tentou tomar o controle do veículo e expulsar o motorista. O taxista reagiu, o que resultou em uma luta corporal dentro do carro.

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Durante a confusão, o motorista acabou sendo arrastado por alguns metros enquanto tentava permanecer no veículo. Sem controle da direção, o carro colidiu contra a estrutura de um imóvel desativado na avenida.

O impacto da batida causou danos no local atingido: o portão ficou retorcido, parte da parede lateral foi destruída e um registro de água foi rompido, provocando vazamento contínuo na via. Moradores afirmaram que o espaço funciona como um tipo de depósito, com veículos antigos e eletrodomésticos armazenados.

Testemunhas ajudaram taxistas

Após o acidente, moradores da região prestaram socorro ao taxista, que apresentava ferimentos, principalmente nas costas. O suspeito foi contido pela população e chegou a sofrer uma tentativa de linchamento.

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará, que realizava patrulhamento nas proximidades, interveio para controlar a situação, evitar agressões mais graves e prender o suspeito. Ele também apresentava ferimentos e foi socorrido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o suspeito foi encaminhado para uma unidade médica e está internado sob escolta policial. Ele deve ser conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde serão realizados os procedimentos cabíveis. A 22ª Delegacia de Polícia Civil da Capital está a cargo dos trabalhos investigativos.

Sindicato dos Taxistas exige justiça para o caso

O presidente do Sinditaxi-CE, Francisco Moura, afirmou ao Diário do Nordeste que ainda há poucas informações confirmadas sobre o caso, mas que o sindicato identificou o profissional como sendo Aurélio Martins Queiroz dos Santos, de 57 anos, natural de Ibaretama.

Segundo Moura, o suspeito estava armado com uma faca. "O taxista reagiu, houve luta corporal e ele acabou saindo do carro”, relatou o presidente da entidade.

“O suspeito assumiu a direção e o taxista ficou na porta, resistindo, lutando para que ele não levasse o táxi, que é o seu ganha-pão, de onde tira o sustento da família”. Francisco Moura Presidente do Sinditaxi-CE

Aurélio está internado no Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, e, segundo Moura, a previsão é que tenha alta ainda nesta quarta-feira.

O sindicato manifestou apoio ao profissional e cobrou justiça. “O sindicato presta solidariedade ao nosso companheiro e à família. Exigimos justiça para que esse indivíduo pague pelo absurdo que cometeu. Nosso desejo é que o colega se recupere o mais rápido possível e possa voltar ao trabalho, garantindo o sustento da família".