Idosa morre após ataque de abelhas no Interior do Ceará
Corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús.
Uma idosa de 75 anos, identificada como Luzia Firmino da Costa, morreu após ser atacada por um enxame de abelhas na manhã desta segunda-feira (4), no município de Ararendá, no Interior do Ceará.
Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús e, após a expedição do laudo, será possível confirmar as causas da morte.
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Ataque de abelhas
O ataque ocorreu na localidade de Lagoa Grande, zona rural, onde a vítima morava. Conforme relato de testemunhas, Luzia Firmino foi atacada por milhares de abelhas italianas enquanto se deslocava para o roçado para colher feijão, numa região próxima à residência da vítima. A idosa morreu no local.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Crateús.