'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

Enquanto Evangelista Rocha dos Santos atacava com golpes de foice a ex-namorada do irmão dele, Ronivaldo Rocha dos Santos supostamente assistia à cena e incitava os ataques. Conforme a reportagem do Diário do Nordeste apurou, os gritos com expressões, como: "mata ela, mata ela", vinham de Ronivaldo, como quem ordenasse e autorizasse o irmão a assassinar a vítima Ana Clara de Oliveira, de 21 anos.

Na versão de Evangelista, foi Ronivaldo quem o chamou para ir com ele até a casa da ex-namorada 'tirar satisfação' depois de, supostamente, a jovem ter quebrado o retrovisor e amassado a porta do carro de um veículo da família deles, propositalmente.

Evangelista foi até a casa da vítima armado com uma foice, o que, para a Polícia, demonstra que ele reconheceu que naquele momento "já estava na maldade". A tentativa de feminicídio ocorrida em Quixeramobim no último dia 1º de maio gerou repercussão nacional devido aos requintes de crueldade.

As defesas dos suspeitos presos em flagrante não foram localizadas pela reportagem.

DISCUSSÃO E ATAQUE COM FOICE

Conforme consta em documentos, Evangelista pulou o muro da casa da vítima sobrevivente e passou a chamá-la "dizendo que queria conversar". Nesse momento, Ana Clara abriu a janela permitindo a aproximação do algoz.

Eles teriam começado a discutir e Ronivaldo gritado: "'mata ela, mata ela', o que teria influenciado diretamente sua decisão de iniciar a agressão".

Os primeiros golpes foram nos braços e nas mãos da mulher. Depois, outras regiões do corpo foram atacadas, enquanto a vizinhança ouvia os gritos. Os irmãos saíram do local em seguida.

Evangelista foi o primeiro a ser preso. O suspeito teria dito aos policiais que não tinha intenção de esquartejar a mulher e que a motivação do crime estaria relacionada ao fato de acreditar que a vítima vinha subtraindo valores da conta bancária do irmão, "bem como em razão de conflitos anteriores e ofensas à mãe deles".

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Na casa do suspeito, policiais militares apreenderam roupas ainda sujas de sangue, que já estavam dentro de um balde com água.

Já Ronivaldo Rocha disse aos agentes que não lembrava o momento em que o irmão havia surgido com uma foice e negou ter incitado a prática do crime.

Na versão do ex-namorado da vítima, ele não se recorda de ter proferido "qualquer comando para matar a mulher" e nega ter orientado o irmão a praticar violência extrema, como a mutilação.

AMEAÇAS ANTERIORES

Tanto a família da vítima, como os dois irmãos disseram o mesmo à Polícia: o ex-casal discutia com frequência, chegando a chegar nas 'vias de fato'.

Uma familiar da sobrevivente disse ter recebido um vídeo da jovem ferida e ouvido de populares que a mulher "teria pedido para que Deus a levasse, em razão das dores intensas", após o ataque.

Na versão da família, a vítima já tinha acionado a Polícia Militar em outros dois casos de agressões anteriores, mas quando os policiais chegavam, não conseguiam localizar o agressor e orientavam que a jovem buscasse uma medida protetiva.

Há ainda informações de que Ronivaldo vinha ameaçando matar todos da família.

"Desde o início o relacionamento entre ambos sempre foi bastante conturbado, sendo marcado por discussões recorrentes. Além das discussões, a vítima era constantemente humilhada e agredida fisicamente" Parente

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático e a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Os suspeitos seguem presos e a Justiça autorizou a quebra do sigilo para os celulares apreendidos com os irmãos.

REIMPLANTE DAS MÃOS

A jovem foi socorrida com vida e levada à UPA de Quixeramobim. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, localizado no mesmo município e agora segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Nesse domingo (3), o prefeito de Fortaleza divulgou que a sobrevivente apresenta evolução clínica positiva e sua recuperação segue "dentro do esperado" horas após ela ter sido submetida a uma cirurgia de reimplante realizada por "equipes especializadas que agiram de imediato".

O sucesso do procedimento, conforme descreve o prefeito, se deu pelo papel do Ceará como referência nacional em reimplantes de membros. O serviço no estado foi fortalecido recentemente com a posse de cinco novos cirurgiões especialistas em mãos, permitindo o atendimento de ocorrências de alta complexidade vindas inclusive do interior.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o superintendente do IJF disse que o reimplante de mãos da jovem contou com 15 profissionais e durou 12h.

Atualmente, o Ceará e Pernambuco são os únicos estados do Brasil a realizar esse tipo de intervenção por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a postagem do prefeito de Fortaleza. Além do suporte cirúrgico, a paciente vem recebendo acompanhamento médico e assistencial para sua reabilitação.