Recuperação de jovem com mãos reimplantadas avança no IJF após ataque com foice

A jovem de 21 anos, que teve as mãos decepadas pelo ex-namorado e o cunhado, em um ataque bárbaro no Sertão Central, apresenta uma evolução clínica positiva e sua recuperação segue "dentro do esperado". A informação foi compartilhada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, na tarde deste domingo (3).

Em suas redes sociais, Leitão classificou a atualização como "alentadora". Assim que deu entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), na Capital, a vítima foi submetida a uma cirurgia de reimplante realizada por equipes especializadas que agiram de imediato.

Ceará e Pernambuco são destaque neste tipo de atendimento

O sucesso do procedimento, conforme descreve o prefeito, se deu pelo papel do Ceará como referência nacional em reimplantes de membros. O serviço no estado foi fortalecido recentemente com a posse de cinco novos cirurgiões especialistas em mãos, permitindo o atendimento de ocorrências de alta complexidade vindas inclusive do interior.

Atualmente, o Ceará e Pernambuco são os únicos estados do Brasil a realizar esse tipo de intervenção por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a postagem do prefeito de Fortaleza. Além do suporte cirúrgico, a paciente vem recebendo acompanhamento médico e assistencial para sua reabilitação.

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Relembre o crime

O crime, investigado como tentativa de feminicídio, ocorreu na última sexta-feira (1º), no município de Quixeramobim. A vítima foi atacada com golpes de foice, que resultaram na mutilação de seus membros superiores.

Após o ataque, ela foi socorrida inicialmente na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Quixeramobim, transferida para o Hospital Regional do Sertão Central e, em seguida, levada ao IJF, em Fortaleza.

Os responsáveis pelo ato foram identificados como o ex-namorado da jovem, Ronivaldo Rocha dos Santos (40 anos), e o irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos (34 anos). Ambos foram presos em flagrante horas após o crime em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com o suporte do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Evangelista foi capturado ainda em Quixeramobim, enquanto Ronivaldo foi localizado no município vizinho de Madalena. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim e permanecem à disposição do Poder Judiciário. O governador Elmano de Freitas também se manifestou sobre o caso, destacando a rapidez das forças de segurança na captura dos envolvidos.