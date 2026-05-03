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Recuperação de jovem com mãos reimplantadas avança no IJF após ataque com foice

Procedimento realizado em Fortaleza destaca a especialidade de reimplante pelo SUS no estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto da fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
Legenda: Jovem de 21 anos passou por horas de cirurgia e trabalho de diversas equipes para ter as duas mãos reimplantadas após ataque de ex-namorado e cunhado.
Foto: ISmael Soares.

A jovem de 21 anos, que teve as mãos decepadas pelo ex-namorado e o cunhado, em um ataque bárbaro no Sertão Central, apresenta uma evolução clínica positiva e sua recuperação segue "dentro do esperado". A informação foi compartilhada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, na tarde deste domingo (3). 

Em suas redes sociais, Leitão classificou a atualização como "alentadora". Assim que deu entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), na Capital, a vítima foi submetida a uma cirurgia de reimplante realizada por equipes especializadas que agiram de imediato.

Ceará e Pernambuco são destaque neste tipo de atendimento

O sucesso do procedimento, conforme descreve o prefeito, se deu pelo papel do Ceará como referência nacional em reimplantes de membros. O serviço no estado foi fortalecido recentemente com a posse de cinco novos cirurgiões especialistas em mãos, permitindo o atendimento de ocorrências de alta complexidade vindas inclusive do interior. 

Atualmente, o Ceará e Pernambuco são os únicos estados do Brasil a realizar esse tipo de intervenção por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a postagem do prefeito de Fortaleza. Além do suporte cirúrgico, a paciente vem recebendo acompanhamento médico e assistencial para sua reabilitação.

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Após o ataque, ela foi socorrida inicialmente na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Quixeramobim, transferida para o Hospital Regional do Sertão Central e, em seguida, levada ao IJF, em Fortaleza.

Os responsáveis pelo ato foram identificados como o ex-namorado da jovem, Ronivaldo Rocha dos Santos (40 anos), e o irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos (34 anos). Ambos foram presos em flagrante horas após o crime em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com o suporte do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Evangelista foi capturado ainda em Quixeramobim, enquanto Ronivaldo foi localizado no município vizinho de Madalena. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim e permanecem à disposição do Poder Judiciário. O governador Elmano de Freitas também se manifestou sobre o caso, destacando a rapidez das forças de segurança na captura dos envolvidos.

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