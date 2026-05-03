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Polícia Militar apreende espingarda artesanal em condomínio de Caucaia

Denúncia anônima informou sobre uma ocultação de material ilícito em residencial do bairro Jardim Icaraí.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de espingarda artesanal apreendida pela Polícia Militar em Caucaia.
Legenda: Além da espingarda, os policiais apreenderam munições.
Foto: Divulgação/PMCE.

Na noite desse sábado (2), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal no bairro Jardim Icaraí, em Caucaia, na Grande Fortaleza. A intervenção foi realizada por equipes de motopatrulhamento do 12º Batalhão de Polícia Militar (12ºBPM).

A ação teve início por meio de uma denúncia anônima, que indicava a ocultação de material ilícito em um condomínio residencial da região. Com o suporte de outras composições, os policiais realizaram buscas no local apontado.

Em diligências, os agentes de segurança localizaram uma espingarda artesanal de calibre .12, acompanhada de uma munição intacta do mesmo calibre.

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O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Municipal de Caucaia, onde os procedimentos legais foram instaurados para a investigação dos fatos.

A Polícia Militar informou ainda que mantém o patrulhamento e as buscas na região para identificar os responsáveis pelo armamento.

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