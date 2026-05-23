Perfis fakes usam nome de mãe de santo de Fortaleza com 1,5 milhão de seguidores para pedir Pix

A imagem e o nome da mãe de santo de Fortaleza, Ana Lucena, a Mãe Sílvia, conhecida como 'A Rainha das Simpatias', estão sendo usados por perfis falsos para pedir dinheiro em nome da religiosa, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Os golpistas prometem simpatias de vida financeira e amorosa, como a "conexão com a alma gêmea, reunião e reconciliação entre você e seu amante", e, caso as pessoas não mandem Pix, são ameaçadas.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que o caso foi registrado como estelionato em ambiente virtual. A ocorrência segue em investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Eusébio. Oitivas e diligências seguem em andamento, de acordo com a Corporação.

Os valores pedidos pelos criminosos variam entre R$ 100 e R$ 1 mil, de acordo com Mãe Sílvia. Ela diz já ter passado por situações semelhantes desde 2023, mas os casos pioraram desde o ano passado, quando ela passou a viralizar nas redes sociais com conteúdos sobre simpatias e rezas. Ela denunciou as condutas criminosas às autoridades.

Ana Lucena relata que diariamente recebe mensagens de seguidores que recebem mensagens enganosas. Ela chegou a criar um grupo com seus colaboradores para conseguir informar os clientes rapidamente sobre as estratégias dos golpistas. Mãe Silvia chegou a perder um perfil com quase 3 milhões de seguidores devido aos golpes.

A mãe de santo comentou que uma seguidora chegou a entrar em uma crise de pânico ao ser enganada e ameaçada por um perfil falso: "Tem gente que cai, pessoas que estão apaixonadas. Eles miram em pessoas vulneráveis, mandam foto de doenças e até de vudu. São ameaças brabas (sic) mesmo", explica.

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'Antes de morrer, verá seus familiares morrerem'

O golpe acontece tanto no Instagram quanto no WhatsApp, com números inclusive de outros países, como a Nigéria. Quando as vítimas percebem que são enganadas e negam o pagamento do Pix, sofrem ameaças graves que chegam a envolver a família.

Estou lhe dando algumas horas para responder à minha mensagem. Se você tentar me bloquear neste número novamente, eu lhe prometo que, antes de morrer, verá seus familiares um após o outro. Um após o outro, você verá calamidades e coisas que jamais imaginou que aconteceriam com sua família. Acha que estou brincando? Golpista que se passa por mãe de santo Em mensagem de ameaça

Legenda: Golpistas ameaçavam vítimas que não mandavam Pix. Foto: Reprodução.

Segundo Mãe Silvia, os criminosos apelam para o misticismo e falam para as pessoas que o universo quer ajudá-las. "Além de mãe de santo e vidente, e muitas pessoas de vários países me procuram, e eles se aproveitam disso", diz a cearense.

Em outra mensagem ameaçadora, um perfil escreveu: "Você acha que estou brincando com você ou quer mesmo me bloquear? Não se preocupe, o universo está muito bravo com você agora".

"Eu já tenho seu nome e uma foto sua dentro do meu altar. Você verá calamidades se não fizer este pagamento", diz mais uma mensagem dos golpistas.