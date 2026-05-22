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Condenado por crimes sexuais em Mato Grosso é preso no Interior do CE

O homem, que é cearense, foi capturado na zona rural do município de Barro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Policiais civis.
Legenda: Após ser detido, o homem foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Barro.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Um foragido da Justiça de Mato Grosso foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na manhã dessa quinta-feira (21), em um sítio na zona rural do município de Barro, no interior do Estado. 

O homem de 37 anos foi condenado pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável cometidos na cidade mato-grossense de Novo São Joaquim. As vítimas são uma criança de seis anos e uma adolescente de 14 anos, ambas filhos de sua companheira. 

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Após cometer o crime, o homem, que é cearense, fugiu para a cidade na Região Sul do Ceará. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), com a condenação pelos crimes transitada em julgado. 

Os trabalhos que resultaram na prisão do foragido contaram com apoio e colaboração de informações do 1º Pelotão de Polícia Militar de Novo São Joaquim.

Detido, o homem foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Barro, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça. 

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