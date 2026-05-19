Jovem flagrado com drogas leva chineladas da mãe ao sair da delegacia em Camocim
Suspeito também teria feito gestos de uma facção criminosa, segundo a PM.
A mãe de um jovem de 19 anos deu chineladas no filho após ele ser conduzido à delegacia por suspeita de envolvimento com drogas, em Camocim, na noite de segunda-feira (18). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que o jovem foi abordado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após fazer gestos associados à facção criminosa.
"Você não tem vergonha de fazer isso comigo? Nunca mais ninguém vai ver a minha cara aqui, nem a sua cara. Eu te criei para ser um bom homem", declarou a mãe, na saída da Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Camocim.
No local, foi registrado um Boletim de Ocorrência. Ao todo, foram apreendidos:
- Dois recipientes contendo 35,16 gramas de substância análoga à maconha;
- Uma balança de precisão;
- Seis isqueiros, papel seda, uma tesoura;
- Uma seringa;
- Um dichavador;
- R$ 4,25 em dinheiro trocado.
O jovem afirmou ser o dono do material apreendido.
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Como ocorreu a captura?
Uma equipe da PMCE realizava patrulhamento na Rua 24 de Maio, em Camocim, quando três pessoas passaram pela viatura "fazendo gestos associados a grupo criminoso".
Por isso, os agentes fizeram a abordagem e encontraram o suspeito com substância análoga a maconha. Ele também levava dinheiro trocado e balança de precisão.
Inicialmente, o jovem informou ser menor de idade. No entanto, depois de ser realizada uma consulta junto à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), foi constatado que ele era maior de idade.