Jovem flagrado com drogas leva chineladas da mãe ao sair da delegacia em Camocim

A mãe de um jovem de 19 anos deu chineladas no filho após ele ser conduzido à delegacia por suspeita de envolvimento com drogas, em Camocim, na noite de segunda-feira (18). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que o jovem foi abordado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após fazer gestos associados à facção criminosa.

"Você não tem vergonha de fazer isso comigo? Nunca mais ninguém vai ver a minha cara aqui, nem a sua cara. Eu te criei para ser um bom homem", declarou a mãe, na saída da Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Camocim.

No local, foi registrado um Boletim de Ocorrência. Ao todo, foram apreendidos:

Dois recipientes contendo 35,16 gramas de substância análoga à maconha;

Uma balança de precisão;

Seis isqueiros, papel seda, uma tesoura;

Uma seringa;

Um dichavador;

R$ 4,25 em dinheiro trocado.

O jovem afirmou ser o dono do material apreendido.

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Como ocorreu a captura?

Uma equipe da PMCE realizava patrulhamento na Rua 24 de Maio, em Camocim, quando três pessoas passaram pela viatura "fazendo gestos associados a grupo criminoso".

Por isso, os agentes fizeram a abordagem e encontraram o suspeito com substância análoga a maconha. Ele também levava dinheiro trocado e balança de precisão.

Inicialmente, o jovem informou ser menor de idade. No entanto, depois de ser realizada uma consulta junto à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), foi constatado que ele era maior de idade.