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'Chuck da Tabuba': quem é o terceiro cearense preso na Bolívia em uma semana

O jovem de 23 anos é membro da facção Comando Vermelho.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
fotos chuck tabuba montagem arma.
Legenda: O cearense tem extensa ficha criminal e é apontado como membro do CV.
Foto: Reprodução.

O terceiro cearense preso na Bolívia em menos de uma semana se trata de Marcos Cauã Freitas Duarte. O homem tem apelido de 'Chuck da Tabuba', em referência à ampla atuação na região da Praia da Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Marcos tem 23 anos, é membro da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e liderava a 'Tropa do Chuck', com atuação, principalmente, na área litorânea de Caucaia. Na Bolívia, ele é investigado por um duplo homicídio de vítimas brasileiras. 

Rômulo Melo, delegado seccional de Caucaia, disse ao Diário do Nordeste que 'Chuck' já foi recambiado ao Acre e deve passar por audiência de custódia nas próximas horas.

"Ele foi preso a partir de um trabalho usando Inteligência, dados cibernéticos. Identificamos que ele estaria na Bolívia já há pelo menos um ano, depois que rompeu o monitoramento eletrônico, em uma cidade que faz fronteira com o Acre, uma cidade que é separada só por um rio, uma ponte por onde eles passam".

"Repassamos informações que tínhamos sobre o alvo. A polícia boliviana verificou que ele estava próximo ao local do duplo homicídio, tendo ido bater fotos dos corpos".
Delegado Rômulo Melo

Prisão de cearense.
Legenda: Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa.
Foto: Divulgação SSPDS.

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE), Márcio Gutierrez destacou que a Bolívia "tem se tornado um 'hub' para receber criminosos que fogem do nosso País, que fogem do Ceará".

FICHA CRIMINAL

Marcos Cauã é apontado como responsável por diversos crimes na RMF, como homicídio e porte ou posse ilegal de arma de fogo.

Na Bolívia, ele estaria supostamente fornecendo drogas e armas enviadas para o Brasil, tendo Caucaia como o destino final: "segundo a polícia boliviana, ele entrou com documento falso brasileiro e depois conseguiu documento da Bolívia", disse o delegado.

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O jovem foi localizado e preso após troca de informações entre equipes da PCCE, da Polícia Civil do Acre (PCAC) e da Polícia Civil da Bolívia. As investigações foram coordenadas pela 1ª Seccional de Caucaia e pela Delegacia de Iguatu.

Contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça estadual do Ceará. As tratativas para o recambiamento da Bolívia ao Brasil seguem em andamento.

PRISÕES NA BOLÍVIA

No último domingo (10), foram presos Felipe Anderson Pinho de Sousa, o 'Felipe Pacote', e Gleison Gomes de Oliveira, o 'Zé Caboclo', na Bolívia, na região de Santa Cruz de La Sierra.

A dupla é apontada como liderança da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e investigada por traficar armas da Bolívia ao Ceará, principalmente para a região Norte do Estado, com influência nas cidades de Itapipoca e Sobral.

'Felipe Pacote' e 'Zé Caboclo' tinham se aliado há meses a um dos maiores traficantes da América Latina, o uruguaio Sebastián Marset, líder da 'Tropa do Marset'.

No fim de 2025, outro cearense já tinha sido localizado e capturado na Bolívia.

Jangledson de Oliveira, conhecido como 'Nem da Gerusa', foi capturado em uma ação conjunta internacional, com participação da Polícia Civil do Ceará.

'Nem' já estava na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) há, pelo menos, cinco anos. Horas após a captura na Bolívia, o criminoso fugiu e voltou à lista.

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