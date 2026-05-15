Detentos do Sistema Penitenciário do Ceará passarão a receber visitas virtuais

Internos do Sistema Penitenciário do Ceará poderão receber visitas virtuais de familiares e amigos, segundo portaria publicada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) nessa quarta-feira (13). A prioridade de visita será de quem não recebe visita presencial e de quem mora distante, além de pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção.

A nova modalidade de visita não significa o fim da visita presencial. O Diário do Nordeste procurou a SAP para comentar o que motivou a medida, mas não obteve resposta.

A regulamentação, datada de 8 de maio, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira (13). O agendamento será feito exclusivamente online, e as chamadas serão gravadas no servidor do sistema penal.

Quem vai marcar o encontro é a unidade prisional onde está detida a Pessoa Privada de Liberdade (PPL). A instituição vai se comunicar com a pessoa cadastrada e enviar, por e-mail ou WhatsApp, um link de acesso à sala.

Cada sessão terá a duração de 10 minutos, sendo permitida a participação de duas pessoas adultas, além de crianças ou adolescentes, também devidamente cadastrados.

Conforme o documento, a implementação da visita virtual "ficará condicionada à existência de infraestrutura tecnológica adequada no estabelecimento prisional".

A visita virtual é uma modalidade de visita realizada à distância, por intermédio da Unidade Prisional, com duração de 10 (dez) minutos, mediante sistema de videoconferência específico ou link na plataforma Microsoft Teams ou Google Meet, permitida a filmagem, gravação e monitoramento por parte do estabelecimento prisional, podendo ocorrer em ambiente residencial ou em pontos de atendimentos de instituições conveniadas Governo do Ceará Diário Oficial do Estado

Podem participar da visita virtual:

Cônjuge,

O(a) companheiro(a),

Parentes até o 2º grau em linha reta e colateral,

Amigo(a) da pessoa privada de liberdade;

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Como será feito o cadastro?

Os interessados devem fazer um requerimento por meio do e-mail institucional de cada unidade prisional, disponível online, mediante o envio dos seguintes documentos:

Manifestação de interesse, com indicação do nome completo do requerente e da PPL que pretende visitar;

Cópia de documento oficial de identidade com foto atualizado (CIN ou CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Número de telefone celular e endereço de e-mail válidos para recebimento de comunicações e do link de acesso;

Documentos comprobatórios do vínculo com a PPL, nos mesmos termos exigidos pela Portaria SAP/CE nº 900/2022, ou normativo que lhe suceder;

Comprovação da impossibilidade de deslocamento, quando cabível, mediante documentação de saúde, declaração de residência distante ou declaração de hipossuficiência econômica;

Foto atualizada no modelo 3x4, em formato JPG ou JPEG.

Após a solicitação, a unidade vai analisar a documentação e enviar ao Núcleo de Cadastro de Visitantes (NUCAV) para validação. No caso da visita virtual, esse cadastro deverá ser renovado anualmente.

Veja o que é proibido na visita virtual