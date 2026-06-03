Pai incendeia casa com filhos dentro para forçar ex a reatar relacionamento, no CE

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (2), em Russas, no Interior do Ceará, após incendiar a casa onde moram os filhos pequenos e a ex-companheira. O crime teria sido cometido pelo suspeito para forçar a mulher a reatar o relacionamento com ele.

O que aconteceu

Policiais militares foram acionados para a ocorrência por meio do Conselho Tutelar do município, que recebeu a denúncia de que duas crianças, de 3 e 4 anos, estavam em risco. A vítima, inclusive, teria registrado em vídeo as ameaças do ex-companheiro de incendiar a residência da família.

De imediato, os policiais foram ao endereço indicado e encontraram a casa trancada. No entanto, ouviram o choro de uma das crianças e sentiram um odor forte de fumaça vindo do interior do imóvel.

"Como não obtiveram resposta do responsável pela casa, os agentes ingressaram com autorização da mãe das crianças, que acompanhava a ocorrência ao lado de representantes do Conselho Tutelar", explicou a Polícia Militar. As crianças foram encontradas sozinhas na sala, em meio a uma camada espessa de fumaça.

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Suspeito foi preso

O suspeito, que não teve sua identidade revelada pela Polícia, foi localizado na região de Russas e conduzido à delegacia municipal, onde foi autuado por abandono de incapaz, maus-tratos, perseguição no contexto de violência doméstica, ameaça, incêndio e descumprimento de medida protetiva de urgência.

O agressor, inclusive, possui antecedentes criminais por violência doméstica e já era monitorado por tornozeleira eletrônica.